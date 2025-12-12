Schockierende Nachricht aus Thailand: Die als Mary Magdalene bekannte Influencerin ist im Alter von 33 Jahren verstorben. Sie wurde nach einem Sturz vom Balkon eines Hotels in Phuket tot aufgefunden. Die Umstände des Vorfalls werden derzeit untersucht.

Darum gehts Influencerin Mary Magdalene mit 33 Jahren in Thailand verstorben

Bekannt für extreme Schönheitsoperationen, polarisierte sie die Social-Media-Welt

Silja Anders Redaktorin People

In Thailand stürzt eine junge Frau aus dem neunten Stock vom Balkon. Sie stirbt im Alter von 33 Jahren. Wer sie ist? Die bekannte, wenn auch umstrittene Influencerin Mary Magdalene.

Die genauen Umstände des Sturzes sind noch unklar und werden derzeit untersucht. Nun soll im Vachira Phuket-Hospital eine vollständige Autopsie durchgeführt werden, um abzuklären, wie es zu den tragischen Umständen kommen konnte. Die Identität der Verstorbenen wurde von ihrer Familie bestätigt.

Bruder verabschiedet sich emotional von ihr

Mary Magdalene, mit bürgerlichem Namen Denise Ivonne Jarvis Gongora, war für ihre extremen Schönheitsoperationen bekannt. Das mexikanisch-kanadische Model hatte rund eine halbe Million Follower in den sozialen Medien. Ihr ungewöhnliches Erscheinungsbild polarisierte und faszinierte Menschen weltweit.

Ihr jüngerer Bruder Ivan äusserte sich öffentlich zu dem Verlust. Zu einem gemeinsamen Bild schrieb er: «Du bist so lustig und kreativ, viel mehr, als ich es je sein werde. Ich liebe dich so sehr, mehr als Worte es ausdrücken können. Du bist meine Welt. Ich wünschte, es wäre anders gekommen.»

Schönheits-OPs kosteten sie beinahe ihr Leben

Mary Magdalene setzte mit ihren Operationen mehrmals ihre Gesundheit aufs Spiel. 2023 platzte eines ihrer XXL-Brustimplantate, was zu einer vorübergehenden Monobrust führte. 2020 überlebte sie nur knapp eine Operation, bei der sie versuchte, «die fetteste Vagina der Welt» zu bekommen.

Trotz der Kontroversen um ihre Eingriffe blieb Mary Magdalene ihrer Leidenschaft treu. In einem Interview mit der «Sun» erklärte sie einmal: «Viele Menschen sind süchtig nach ihren Hobbys, aber ich denke, solange ich niemandem wehtue und es mich glücklich macht, ist daran nichts auszusetzen.»

Die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen dauern an. Die Behörden in Phuket arbeiten daran, alle Details des Vorfalls zu klären, um ein vollständiges Bild der Ereignisse zu erhalten.

Vor wenigen Tagen postete Mary Magdalene noch eine Szene aus dem Film «Truman Show», in dem sich der Hauptdarsteller von seinem Publikum verabschiedet. Zudem änderte sie kurz vor ihrem Tod den Namen einer ihrer Instagram-Accounts zu «MaryMagdaleneDied». Dass sie wenige Tage später tot ist, wirft nun Fragen auf.

