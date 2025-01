Der aufstrebende US-Comedian Ken Flores ist im Alter von 28 Jahren unerwartet verstorben. Laut Gerichtsmedizin erlitt er in seinem Haus in Los Angeles einen Herzstillstand. Fans und Kollegen trauern um den beliebten Künstler und Influencer.

Der amerikanische Comedystar Ken Flores ist im Alter von 28 Jahren unerwartet verstorben, wie das US-Portal tmz.com berichtet. Der aufstrebende Komiker und Influencer war gerade erst mit seiner «Butterfly Effect Tour» durch die USA gestartet.

Den Verlust teilten die Angehörigen des Comedians in einem Statement auf Flores' Instagram-Account mit: «In tiefer Trauer bestätigen wir das vorzeitige Ableben unseres Freundes, Bruders und Sohnes Kenyi Flores». Sie seien «schockiert und am Boden zerstört» von diesem plötzlichen Verlust.

«TMZ» berichtet weiter, dass Flores am Dienstagnachmittag in seinem Haus in Los Angeles einen Herzstillstand erlitten habe. Trotz sofortiger Alarmierung des Notrufs und eingeleiteter Wiederbelebungsmassnahmen konnten die Sanitäter nur noch den Tod des Comedians feststellen.

Grosse Trauer in der Comedy-Szene

Flores' Ableben löste in den sozialen Medien eine Welle der Trauer aus. Fans und Kollegen, darunter renommierte Comedy-Clubs wie «Hollywood Improv» und die «Laugh Factory» in Los Angeles, bekundeten ihre Anteilnahme. «Er war trotz seines jungen Alters eine Legende», «Ken war nicht nur unglaublich witzig, sondern auch ein toller Mensch» und «Die Welt wird dich vermissen» waren einige der Reaktionen.

Der aus Aurora, Illinois, stammende Flores hatte bereits als Teenager seine Karriere auf der Bühne begonnen. Zunächst trat er in seiner Heimatstadt auf, später dann landesweit. Auch als Influencer war er erfolgreich: Auf TikTok hatte er rund eine halbe Million Follower und seine Videos erhielten fast 15 Millionen Likes. Auf Instagram folgten ihm ebenfalls Hunderttausende.

Der Tod von Ken Flores reisst eine Lücke in die amerikanische Comedy-Szene. Seine geplanten Auftritte, einschliesslich der Show in Phoenix, Arizona, die für Donnerstag angesetzt war, müssen nun abgesagt werden. Die genauen Umstände seines Todes werden weiter untersucht, Fremdverschulden wird jedoch ausgeschlossen.