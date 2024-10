Joaquin Phoenix heizt Gerüchte über eine Hochzeit an

Kurz zusammengefasst Joaquin Phoenix nennt Rooney Mara seine Frau

Spekulationen über heimliche Hochzeit

2017 haben sich Joaquin Phoenix (49) und Rooney Mara (39) erstmals zusammen als Paar gezeigt, doch viel ist über ihre Beziehung nicht bekannt. Umso eifriger wird spekuliert, ob die zwei womöglich längst heimlich den Bund der Ehe eingegangen sind. Nun gab der Oscarpreisträger den Gerüchten neue Nahrung.

Der Auslöser: Bei einem seiner seltenen Podcast-Auftritte, in dem es unter anderem um seine Dankesrede bei der Oscar-Verleihung im Jahr 2020 ging, bezeichnete Phoenix Mara als seine Frau. In der Folge von «Talk Easy with Sam Fragoso», die am 29. September erschien, verriet der Schauspieler, dass er die Inspiration für seine Worte letztendlich fand, als er «mit meiner Mutter und meiner Frau sprach». In seinem Gespräch mit Fragoso (30) ging er nicht näher darauf ein, ob er und Mara wirklich rechtskräftig verheiratet sind – doch seine Bezeichnung reichte schon, um in zahlreichen US-amerikanischen Medien wie «Page Six» Berichte über eine heimliche Hochzeit auszulösen.

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass der Star aus Streifen wie «Gladiator» und «Napoleon» derart über seine Partnerin gesprochen hat. In einem Interview mit dem «Hello! Magazine» bezeichnete er sie bereits im Jahr 2022 als seine «Frau». Ob es jemals eine Bestätigung für eine Trauung geben wird, ist allerdings fraglich. Denn das Paar hält sein Privatleben möglichst aus der Öffentlichkeit heraus.

Bei der Berlinale 2024 zeigte sie sich mit Baby-Bauch

Die Geburt des ersten Kindes im Jahr 2020 etwa bestätigte das Paar eher indirekt in einem Nebensatz eines offenen Briefs, in dem es vornehmlich um die harsche Einwanderungspolitik der Vereinigten Staaten ging. Auch ist bis heute unklar, wie das Kind, ein Sohn, heisst. Angeblich hört der Junge auf den Namen River – nach Phoenix' auf tragische Weise im Alter von nur 23 Jahren verstorbenem Bruder River Phoenix (1970–1993).

Auch über den Beziehungsanfang kann nur spekuliert werden. Klar ist, dass die beiden 2012 gemeinsam für den Film «Her» vor der Kamera standen. Im Mai 2017 zeigten sie sich erstmals öffentlich bei den Filmfestspielen von Cannes als Paar. Dass Baby Nummer zwei unterwegs ist, erfuhr man ebenfalls quasi zufällig, als Mara im Februar 2024 auf der Berlinale in Berlin zu Gast war und mit einem deutlich sichtbaren Bäuchlein über den roten Teppich schritt.