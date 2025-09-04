Fairness bei Blick

Lucien EsseivaTeamlead People-Desk
In einem am 1. September 2025 veröffentlichten Artikel behauptete Blick fälschlicherweise, dass Herr Marc Citron verstorben sei. Wir entschuldigen uns für etwaige Missverständnisse und Unannehmlichkeiten.
Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen