DE
FR
Abonnieren

In eigener Sache
Fairness bei Blick

Blick entschuldigt sich für eine falsche Darstellung um den Gesundheitszustand von Marc Citron.
Publiziert: 12:18 Uhr
|
Aktualisiert: vor 26 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
lucien-maurice-esseiva-blick.jpeg
Lucien EsseivaTeamlead People-Desk

In einem am 1. September 2025 veröffentlichten Artikel behauptete Blick fälschlicherweise, dass Herr Marc Citron verstorben sei. Wir entschuldigen uns für etwaige Missverständnisse und Unannehmlichkeiten.

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.
Jetzt im Blick Live Quiz abräumen

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Das beliebteste Quiz der Schweiz ist zurück.

Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.

So gehts:

  • App holen: App-Store oder im Google Play Store

  • Push aktivieren – keine Show verpassen

  • Jetzt downloaden und loslegen!

  • Live mitquizzen und gewinnen

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen