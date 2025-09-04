Fairness bei Blick

Blick entschuldigt sich für eine falsche Darstellung um den Gesundheitszustand von Marc Citron.

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

In einem am 1. September 2025 veröffentlichten Artikel behauptete Blick fälschlicherweise, dass Herr Marc Citron verstorben sei. Wir entschuldigen uns für etwaige Missverständnisse und Unannehmlichkeiten.