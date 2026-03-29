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In eigenem Shakira-Stadium
In dieser europäischen Stadt tritt Shakira 2026 auf

Shakira wird im Herbst mindestens neun Mal vor über 50'000 Menschen im eigens dafür aufgebauten Estadio Shakira in Madrid auftreten.
Publiziert: vor 20 Minuten
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