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In dieser europäischen Stadt tritt Shakira 2026 auf
In eigenem Shakira-Stadium
In dieser europäischen Stadt tritt Shakira 2026 auf
Shakira wird im Herbst mindestens neun Mal vor über 50'000 Menschen im eigens dafür aufgebauten Estadio Shakira in Madrid auftreten.
Publiziert: vor 20 Minuten
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