1/5 Die Schauspielerin Karin Lesch ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Foto: Action Press / Collection Christophel

Darum gehts Schauspielerin Karin Lesch ist im Alter von 89 Jahren verstorben

Bekannt für ihre Rolle als Königin in «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel»

Pavel Trávníček, 74, ist der einzige noch lebende Kultstar des Films Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

SpotOn Die People-Agentur

Die Schauspielerin Karin Lesch (†89) ist tot. Wie ihre Tochter Anja Mathilde Wallocha «Bild» mitteilte, starb die in Zürich geborene Künstlerin bereits am 12. März in einem Seniorenheim in der Stadt Königs Wusterhausen im deutschen Bundesland Brandenburg. Leschs Ehemann, Regisseur und späterer Defa-Generaldirektor Hans Dieter Mäde war 2009 verstorben, der gemeinsame Sohn, der Dramaturg und Schriftsteller Michael Mäde im Jahr 2023.

Königin in «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel»

Bekannt war die aus einer Schauspielerfamilie stammende Lesch für ihre Rolle der freundlichen Königin und gütigen Mutter des ungestümen Aschenbrödel-Prinzen, gespielt von Pavel Trávníček (74), im Weihnachtskultmärchenfilm «Drei Haselnüsse für Aschenbrödel» aus dem Jahr 1973.

Trávníček äusserte sich in der tschechischen Boulevardzeitung «Blesk» zum Tod von Karin Lesch und erklärte: «Ich habe die traurige Nachricht heute Morgen gelesen und es tat mir im Herzen weh.»

Weiter erzählte er, Schauspieler Rolf Hoppe (1930–2018), der den König spielte, habe die Schauspielerin persönlich als seine Filmpartnerin ausgewählt. Laut Trávníček sagte der Thüringer damals zu Regisseur Václav Vorlíček (1930–2019): «‹Ich spiele den König, aber meine Partnerin suche ich mir selbst aus.› – Und ich glaube, es hat gut geklappt... Sie war wirklich schön und elegant. Mein Beileid an die Familie», fügte Trávníček hinzu.

Trávníček ist der Einzige der vier Kultstars, der noch lebt. Die tschechische Schauspielerin Libuše Šafránková (1953–2021), die die Titelfigur verkörperte, starb im Juni 2021, zwei Tage nach ihrem 68. Geburtstag, an den Folgen einer Krebserkrankung in einem Prager Krankenhaus.

Lesch war im Jahr nach der Erstausstrahlung des Märchenfilms noch in dem TV-Zweiteiler «Maria und der Paragraph» sowie in «Die Geisterfalle» zu sehen.