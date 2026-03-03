DE
FR
Abonnieren
Jim Carreys neues Aussehen sorgt für wilde Theorien im Netz
0:42
Wilde Theorien:Jim Carrey sieht völlig verändert aus

«In dieser Altersgruppe verbreitet»
Schönheitsdoc erklärt den Wandel von Jim Carrey

Hollywoodstar Jim Carrey fiel bei einer Preisverleihung durch sein jugendliches Ausssehen auf, Fans glaubten sogar an einen Klon. Ein Schönheitschirurg klärt für Blick die Veränderungen des Komikers auf.
Publiziert: 13:20 Uhr
|
Aktualisiert: vor 40 Minuten
Kommentieren
1/5
Jim Carreys Auftritt bei seiner César-Ehrung sorgt für wilde Spekulationen.
Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Jim Carrey erhält Ehren-César in Paris, Fans staunen über sein Aussehen
  • Spekulationen über Schönheitsoperationen, Management bestätigt Echtheit des Hollywoodstars
  • Experte betont natürliche Alterungsprozesse, minimalinvasive Eingriffe mit Botulinumtoxin verbreitet
War diese Zusammenfassung hilfreich?
Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.
Laszlo_Schneider_Teamlead People–Desk_RM§_2.jpg
Laszlo SchneiderTeamlead People-Desk

Ist das tatsächlich Jim Carrey? Fans des US-kanadischen Komikers («Der Grinch») trauten neulich ihren Augen kaum. Carrey nahm in Paris den Ehren-César für sein Lebenswerk entgegen – dabei fielen vor allem sein längeres Haar und seine geglättete Haut auf.

Im Netz rollte daraufhin eine Lawine an Spekulationen los. Nutzer fragen, ob der kanadisch-US-amerikanische «Grimassen-König» Schönheitsoperationen oder Botox-Behandlungen hinter sich habe. «Sein Gesicht sieht straffer aus, die Augen wirken irgendwie offener», schreibt ein Nutzer. Kommentare wie «Oh mein Gott, er sieht anders aus!» häuften sich auf Plattformen wie X und Instagram.

Mehr zu Jim Carrey
Was ist bloss mit Jim Carrey passiert?
Mit Video
Komiker kaum wiederzuerkennen
Was ist bloss mit Jim Carrey passiert?
«Ich dachte, ich hätte noch zehn Minuten zu leben»
Jim Carrey hatte Todesangst auf Hawaii
«Ich dachte, ich hätte noch zehn Minuten zu leben»
Der Mann fürs ganz grosse Kino
Stuntman Oliver Keller
Der Mann fürs ganz grosse Kino
«Ich habe Angst, Weihnachten irgendwann allein zu sein»
Mit Video
Komiker-Legende Otto (70)
«Ich habe Angst, Weihnachten irgendwann allein zu sein»

Ein anderer Nutzer rätselt: «Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber das ist nicht Jim Carrey.» Gegenüber dem US-Magazin «People» hat dessen Management aber mittlerweile bestätigt, dass es sich um den echten Hollywoodstar handelt.

«Minimalinvasive Behandlungen sehr verbreitet»

Bleibt die Frage nach der Verjüngungskur des Komikers. Hat Jim Carrey etwas in seinem Gesicht machen lassen? «Wir vergleichen hier Bilder, zwischen denen vermutlich Jahrzehnte liegen. Gesichter verändern sich im Laufe der Zeit deutlich – durch natürliche Alterungsprozesse, Veränderungen des Weichteilvolumens, Hautqualität und Knochenstruktur», erklärt Christian Roessing (55) von der Zürcher Metropolitan Clinic gegenüber Blick. Dazu kämen Faktoren wie Licht, Objektiv, Mimik und Körpergewicht, «die auf Fotos einen enormen Unterschied machen können».

Externe Inhalte
Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen.

Einen Eingriff wolle der Schönheitsarzt nicht ausschliessen: «Minimalinvasive Behandlungen wie Botulinumtoxin sind in dieser Altersgruppe sehr verbreitet.» Und weiter: «Sie können die Stirndynamik reduzieren und die Augenbrauenposition leicht verändern, was ein Gesicht anders wirken lässt.» Roessing gibt aber zu bedenken: «Ob das hier der Fall ist, lässt sich anhand von Fotos nicht seriös beurteilen – das wäre Spekulation.» Ausserdem verändere sich «das Erscheinungsbild eines Menschen über die Jahre». Auch bei Jim Carrey.

Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen