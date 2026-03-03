Hollywoodstar Jim Carrey fiel bei einer Preisverleihung durch sein jugendliches Ausssehen auf, Fans glaubten sogar an einen Klon. Ein Schönheitschirurg klärt für Blick die Veränderungen des Komikers auf.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ist das tatsächlich Jim Carrey? Fans des US-kanadischen Komikers («Der Grinch») trauten neulich ihren Augen kaum. Carrey nahm in Paris den Ehren-César für sein Lebenswerk entgegen – dabei fielen vor allem sein längeres Haar und seine geglättete Haut auf.

Im Netz rollte daraufhin eine Lawine an Spekulationen los. Nutzer fragen, ob der kanadisch-US-amerikanische «Grimassen-König» Schönheitsoperationen oder Botox-Behandlungen hinter sich habe. «Sein Gesicht sieht straffer aus, die Augen wirken irgendwie offener», schreibt ein Nutzer. Kommentare wie «Oh mein Gott, er sieht anders aus!» häuften sich auf Plattformen wie X und Instagram.

Ein anderer Nutzer rätselt: «Ich bin kein Verschwörungstheoretiker, aber das ist nicht Jim Carrey.» Gegenüber dem US-Magazin «People» hat dessen Management aber mittlerweile bestätigt, dass es sich um den echten Hollywoodstar handelt.

«Minimalinvasive Behandlungen sehr verbreitet»

Bleibt die Frage nach der Verjüngungskur des Komikers. Hat Jim Carrey etwas in seinem Gesicht machen lassen? «Wir vergleichen hier Bilder, zwischen denen vermutlich Jahrzehnte liegen. Gesichter verändern sich im Laufe der Zeit deutlich – durch natürliche Alterungsprozesse, Veränderungen des Weichteilvolumens, Hautqualität und Knochenstruktur», erklärt Christian Roessing (55) von der Zürcher Metropolitan Clinic gegenüber Blick. Dazu kämen Faktoren wie Licht, Objektiv, Mimik und Körpergewicht, «die auf Fotos einen enormen Unterschied machen können».

Einen Eingriff wolle der Schönheitsarzt nicht ausschliessen: «Minimalinvasive Behandlungen wie Botulinumtoxin sind in dieser Altersgruppe sehr verbreitet.» Und weiter: «Sie können die Stirndynamik reduzieren und die Augenbrauenposition leicht verändern, was ein Gesicht anders wirken lässt.» Roessing gibt aber zu bedenken: «Ob das hier der Fall ist, lässt sich anhand von Fotos nicht seriös beurteilen – das wäre Spekulation.» Ausserdem verändere sich «das Erscheinungsbild eines Menschen über die Jahre». Auch bei Jim Carrey.