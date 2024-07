Tanja Szewczenko kämpft erneut gegen lebensbedrohliche Viren

1/5 Tanja Szewczenko muss sich wegen einem Virus einer Immuntherapie unterziehen.

«Nach fast 30 Jahren hat sich ein stillgelegter Virus wieder reaktiviert», alarmiert Tanja Szewczenko (47) auf ihrem Instagramkanal. Die ehemalige deutsche Profi-Eiskunstläuferin und Schauspielerin («Unter Uns», «Alles was zählt») veröffentlicht ein Bild von sich im Spital – an beiden Armen Infusionen.

Die dreifache Mutter muss sich einer Immuntherapie unterziehen, wie die 47-Jährige schreibt. Trotzdem ist sie guten Mutes: «Dieses Mal bin ich gewappnet.»

Als 19-Jährige lebensbedrohlich erkrankt

Seit Szewczenko 1996 als 19-Jährige erstmals schwer erkrankte, unterziehe sie sich regelmässig medizinischen Check-ups und lasse sich präventiv behandeln. Denn damals sei die WM-Bronze-Gewinnerin von 1994 fast an der Kombination von zwei Viren gestorben.

«Es war eine Kombination aus zwei verschiedenen Virusarten, die das Immunsystem meines Körpers völlig zerstört haben», offenbarte sie 2017 in der VOX-Doku «Ewige Helden». «Ich hätte daran sterben können. Also es war wirklich fünf vor zwölf, als das richtig entdeckt wurde und eine Behandlung dann gestartet ist.» In der Folge musste Tanja Szewczenko längere Zeit vom Wettkampfsport pausieren.

Alter «Virus-Feind» wieder aktiv

Beim jüngsten Check-up habe die Blutanalyse ergeben, «dass genau genommen einer meiner zwei alten Virus-Feinde wieder aktiv ist», so Tanja Szewczenko im Instagrampost. «Das ist doof, aber nichts, was wir nicht wieder in den Griff bekommen können», gibt sie sich guter Dinge, bedankt sich bei ihrem behandelnden Arzt und gibt Einblicke in die Immuntherapie.

«Heute werden deswegen meine natürlichen Killerzellen gesammelt. Das ist der erste Part der Therapie», so Szewczenko. Während zwei Stunden wurde die Schauspielerin an eine Maschine angeschlossen, um ihr Blut zu filtern.

Erholung in den Alpen nach Immuntherapie

Doch zu Szewczenkos Glück kann die Therapie ambulant durchgeführt werden. Das Wochenende verbringt die ehemalige Profisportlerin mit Ehemann Norman Jeschke, Tochter Jona (13) und den Zwillingen Leo und Luis (3) in den Bergen in Österreich.

Dort feierte sie am Freitag (26. Juli) ihren 47. Geburtstag mit der Familie, bevor am kommenden Montag die Behandlung in einem Spital in München weitergehen soll.