Witwe Irina Beller gestresst von Walters Millionen-Erbe

Fünf Jahre nach dem Tod des Zürcher Baulöwen Walter Beller kämpft seine Witwe Irina mit Luxusproblemen. Sie verwaltet zwei Häuser mit 30 Wohnungen in Zürich – und ist dadurch total gestresst.

«Immobilienverwaltung will mich nur abzocken!»

1/5 Irina Beller hat von ihrem Ehemann zahlreiche Immobilien geerbt. Foto: Thomas Meier

Darum gehts Irina Beller gedenkt dem fünften Todestag von Walter Beller (†71)

Irina Beller verwaltet selbst geerbte Immobilien wegen hoher Verwaltungskosten

Walter Beller hinterliess Irina 30 Wohnungen und 2 Häuser in Zürich

Am Montag (19. Mai) jährt sich der Todestag von Walter Beller (1949–2020) zum fünften Mal. Fast 20 Jahre waren Irina Beller (53) und der Zürcher Baulöwe verheiratet. «Ich verdanke Walter so viel», sagt die Jetset-Lady zu Blick. Am Montag wird Irina Beller zusammen mit ihren Eltern zum Grab gehen.

Der Tod von ihrem Walter traf Irina Beller hart. «Ich habe mir schreckliche Vorwürfe gemacht, dass ich nicht bei ihm war. Vielleicht brauchte er Hilfe, und niemand war da», sagte sie damals zu Blick. Dass der Bau-Unternehmer gemäss Obduktion im Schlaf einen Herzstillstand erlitten haben soll, gab ihr den Trost, dass er nicht leiden musste.

Beller gestresst von geerbten Wohnungen

Fünf Jahre sind mittlerweile vergangen. Als Blick Irina Beller am Telefon erreicht, wirkt sie gestresst. «Ich kaufe aktuell mehr Waschmaschinen als Dior-Handtaschen», sagt sie. Der Grund: Walter Beller hat seiner Ehefrau zahlreiche Immobilien vererbt. Genauer gesagt zwei Häuser in Zürich mit 30 Wohnungen – alle ab 2000 Franken Miete pro Monat.

Doch das grosse Erbe bringt viel Arbeit mit sich. «Die Immobilien sind etwas in die Jahre gekommen.» Sie seien inzwischen 20 bis 30 Jahre alt, weshalb Beller den ganzen Tag nur herumrenne. «Die geerbten Wohnungen stressen mich total», gesteht sie.

Es vergehe nahezu kein Tag, an dem sie Ruhe hätte. «Ich wache fast jeden Tag mit einer neuen SMS oder E-Mail auf, in der es heisst, dass die Waschmaschine, der Geschirrspüler, der Tumbler oder der Ofen ausgefallen ist.»

Verwaltungen würden sie abzocken

Trotz des Stresses sieht Beller davon ab, die Vermietung ihrer Wohnungen einer Verwaltung abzugeben. «Die kosten mich zu viel Nerven und zu viel Geld. Die meisten Verwaltungen wollen dir nur das Geld aus der Tasche ziehen. Da renne ich lieber selber den ganzen Tag rum.»

Beller ist der Meinung, sie selber sei sowieso besser als jede Verwaltung und betont: «Walter wäre stolz auf mich.» Unterstützung erhält die Jetset-Lady von ihrer Assistentin.

Wenn sie mal nicht auf der Jagd nach einer neuen Waschmaschine ist, geniesst sie ihr neues Liebesglück mit Event-König Thomas Dürr (58). Drei Jahre sind die beiden jetzt zusammen. Gemeinsam haben sie ein Luxus-Penthouse in Zürich. «Ich war noch nie so zufrieden mit einem Mann wie mit Thomas.»