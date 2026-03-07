Sonst ist Diletta Leotta im italienischen Sport-TV bei Serie-A-Spielen zu sehen. Nun hat die Italienerin einen anderen Auftritt: In einem Podcast hat sie intime Details verraten, etwa über den Sex mit Schalke-Goalie Loris Karius.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Diletta Leotta spricht im Podcast offen über Privates und Karriere

Sie kritisiert Vorurteile gegen attraktive Frauen in der TV-Branche

Schalke mit Karius führt nach 25 Spieltagen die Tabelle an War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Fynn Müller People-Redaktor

So offen hat man DAZN-Moderatorin Diletta Leotta (34) noch nie gehört. Im Podcast ihrer Kollegin Victoria Cabello gewährt die Ehefrau von Schalke-Torhüter Loris Karius (32) private Einblicke in ihr Schlafzimmer. «Im Bett gebe ich mir eine 10», sagt die Italienerin selbstbewusst.

Dann will Cabello wissen, was ihre Lieblingsstellung sei. Diesbezüglich hält sich die Sportmoderatorin zurück, antwortet nur: «Fantasie – immer etwas Neues.»

Mehr zu Diletta Leotta Jawort an seinem Geburtstag Loris Karius hat Diletta Leotta in Italien geheiratet

Italienerin wurde in Schublade gesteckt

Neben den privaten Details spricht die Moderatorin im Podcast auch über Herausforderungen in ihrer TV-Karriere. Leotta zählt zu den bekanntesten Gesichtern Italiens. Alleine auf Instagram hat sie über neun Millionen Follower. Doch ihre Attraktivität sei nicht immer von Vorteil, wie sie erzählt. «Man wird oft in eine ‹Kategorie› eingeordnet, als ob Schönheit und Kompetenz nicht zusammenpassen würden.»

Früher hätten sie solche Vorurteile verletzt, heute lege sie jedoch weniger Wert auf die Meinung anderer. «Ich habe Glück, bei DAZN zu arbeiten. Sie betonen Kompetenz und würdigen Talent – unabhängig davon, ob man eine Frau oder ein Mann ist», lobt sie ihren Arbeitgeber.

Um mit negativen Kommentaren in den sozialen Medien umzugehen, hat Leotta ein Filtersystem eingeführt. «Das Problem ist, dass wir im Zeitalter der sozialen Medien leben, die nicht gerade voller freundlicher Kommentare sind. Die Menschen, die solche Kommentare schreiben, sind vielleicht genau dieselben, die dich später um ein Foto oder einen Gruss bitten.»

Während Leotta mit ihrer Offenheit polarisiert, steht Karius auf dem Platz im Fokus: Sein Ziel? Mit Schalke 04 den Wiederaufstieg in die Bundesliga schaffen. Aktuell ist er auf bestem Weg dahin. Schalke liegt nach 25 Spieltagen an der Spitze der Tabelle der 2. Liga in Deutschland.