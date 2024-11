1/5 Martin Scorsese hat schon viele Filme, darunter auch oscarnominierte und oscarprämierte Werke, auf die grossen Leinwände gebracht. Foto: IMAGO

Auf einen Blick Martin Scorsese begeistert auf Tiktok mit Makeup-Kommentaren

Scorsese vergleicht Concealer mit Clown-Gesicht und Lipgloss mit Nagellack

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Martin Scorsese (81) ist nicht nur einer der legendärsten Regisseure aller Zeiten, er könnte auch als Komiker sein Geld verdienen. Das beweist er mit seinen Kommentaren im Tiktok-Video seiner Tochter – eine, wie er es nennt, «Art Lehrvideo in Bezug auf Make-up».

Francesca Scorsese (24) hat im Video mit der Überschrift «Get Ready With Me» (dt: «Mach dich mit mir parat») ihren Vater kommentieren lassen, wie sie sich schminkt. Ihr alter Herr, dessen Gesicht in das Video hineingeschnitten wurde, musste raten, welche Produkte und Schminkprozesse die 24-Jährige gerade anwendet. Seine Kommentare begeistern die Follower seiner Tochter.

Schminkkurs mit verwunderten sowie geschockten Kommentaren

Als Francesca Scorsese Concealer unter ihre Augen, um ihre Nase und auf ihr Kinn aufträgt, glaubt ihr Vater etwa, sie «malt sich das Gesicht an». Als sie dann mit einem kleinen Schwamm das Produkt verteilt, bekommt sie zu hören: «Es sieht aus wie ein Clown-Gesicht», was ihr einen geschockten Aufschrei entlockt.

Als seine Tochter einen Augenbrauenstift benutzt, um ihre Brauen zu verdunkeln, wundert sich Scorsese: «Seht ihr, was ihr mit euren Augenbrauen machen könntet?» Auch wenn er findet, dass seine Tochter das nicht nötig hat. Der «Goodfellas»-Regisseur spielt dann vor, dass er sich grosse Sorgen um seine Jüngste macht, als sie ihre Wimpern mit einer Wimpernzange nach oben biegt: «Oh mein Gott, sie nimmt ihr Auge raus. Oh mein Gott, hör auf damit!»

Als seine Tochter zum Schluss Lipgloss aufträgt, ist der Oscargewinner überzeugt, dass es sich um ein toxisches Produkt handelt: «Du kannst mich nicht täuschen, das ist Nagellack! Du machst Nagellack auf deine Lippen?» Scorsese endet seine Kommentarreihe zum Schminkkurs mit: «Ihr Kinder seid verrückt, das schwöre ich!»

Scorceses Sinn für Humor wird gefeiert

Die Follower seiner Tochter sind begeistert von Scorseses Kommentaren. Einer schreibt ironisch: «Dein Papa ist witzig, er sollte Filme machen!». Ein zweiter User wünscht sich, dass die Hollywood-Legende öfter bei Tiktok vorbeischaut: «Martin Scorsese in den sozialen Medien zu sehen, wird nie langweilig!»

Francesca Scorsese ist das Kind aus seiner fünften Ehe mit seiner aktuellen Ehefrau Helen Morris (77). Sie hat einen Abschluss der «Tisch School of the Arts» der New York University. Sie hofft auf eine Schauspielkarriere und hatte bereits Gastauftritte in Filmen ihres Vaters, wie «Departed – Unter Feinden» (2006) und «Hugo Cabret» (2011).