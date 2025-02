Foo-Fighters-Frontmann Dave Grohl hat ein uneheliches Kind. Nun wurde bekannt, wer die Mutter des Babys ist. Rock-Fan Jennifer Young lebt mit der am 1. August 2024 geborenen Tochter in Los Angeles und hat Angst vor wütenden Fans.

Jennifer Young aus Florida ist die Mutter von Grohls jüngstem Kind

Die Vorzeige-Ehe von Dave Grohl (56), dem Frontmann der Foo Fighters, geriet im Sommer 2024 ins Wanken, als er gestand, ein uneheliches Kind gezeugt zu haben. Nun hat das US-Promiportal «Page Six» erste Fotos der Kindsmutter veröffentlicht und ihre Identität enthüllt.

Die Affäre von Dave Grohl heisst Jennifer Young, ist eine junge Frau aus Florida und wurde mit einem Baby in Los Angeles gesichtet. Laut den Informationen von «Page Six» ist sie die Mutter von Grohls jüngstem Kind. Young bestätigte gegenüber dem Portal ihre Verbindung zu Grohl, bat jedoch darum, den Vornamen ihrer Tochter geheim zu halten.

Affäre hat Angst vor Foo-Fighter-Fans

«Es gibt einige wirklich wütende Fans», erklärte Young ihre Bedenken. Das Kind, geboren am 1. August 2024 in Los Angeles, trägt Grohls Nachnamen auf der Geburtsurkunde. Young lebt mit ihrer Tochter in einem bescheidenen Haus in einem ruhigen Viertel von Los Angeles.

Über Youngs Beziehung zu Grohl ist wenig bekannt. Sie wird als Musikliebhaberin beschrieben, was sie mit dem 56-jährigen Rockstar verbindet. Auffällig sind ihre Tattoos, die Songtexte von Paul McCartney und das Metallica-Logo zeigen.

Grohl war schon in seiner ersten Ehe untreu

Grohl selbst machte die Affäre im September 2024 öffentlich. In den sozialen Medien erklärte er: «Ich bin vor Kurzem Vater einer Tochter geworden, die ausserhalb meiner Ehe geboren wurde.» Er fügte hinzu: «Ich habe vor, ihr ein liebevoller und unterstützender Vater zu sein. Ich liebe meine Frau und meine Kinder und tue alles, was ich kann, um ihr Vertrauen zurückzugewinnen und ihre Vergebung zu verdienen.»

Der ehemalige Nirvana-Schlagzeuger ist seit 21 Jahren mit dem Model Jordyn Blum verheiratet, mit der er drei Töchter hat. Die Ehe schien zunächst vor dem Aus zu stehen, doch mittlerweile soll sich das Paar mittlerweile wieder angenähert haben. Es ist nicht das erste Mal, dass Dave Grohl Probleme mit Treue hat. Auch seine erste Ehe mit der Fotografin Jennifer Youngblood 1997 ist aufgrund seiner Untreue gescheitert.