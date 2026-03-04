Dagi Bee (31) und Timo Karolus (33) brechen erstmals das Schweigen über ihre Trennung 2015. Im Podcast «Rewind» spricht Timo offen über Alkoholprobleme und psychische Krisen, die ihre Beziehung zerstörten.

Saskia Schär Redaktorin People

Sie galten einst als das grosse Youtube-Liebespaar: Dagi Bee (31) und Timo Karolus (33), der unter dem Künstlernamen Liont bekannt ist. In den frühen 2010er-Jahren boten sie auf Youtube vermeintlich harmonische Einblicke in ihre Beziehung, Millionen von Jugendlichen schauten zu. Dahinter sah es allerdings ganz anders aus, wie die beiden nun – zehn Jahre nach ihrer Trennung – im Podcast «Rewind by Liont & Ricksher» erklären. Es ist das erste Mal, dass sie die Hintergründe ihres Liebes-Aus offenlegen.

«Wir haben keine geile Beziehung mehr geführt und das war viel wegen mir», sagt Karolus rückblickend. «Ich war halt ein Wrack, alkoholabhängig und nur auf Zahlen fixiert». Das war 2015. Hilfe habe er sich bereits drei Jahre zuvor gesucht, sich damals zeitweise in eine Psychiatrie einweisen lassen, unter anderem wegen Zwangsgedanken. Danach sei er «schon ein bisschen wie ausgewechselt» gewesen, habe Dagi auch nicht mehr richtig Aufmerksamkeit geschenkt. Daher frage er sich bis heute: «Wie hast du es noch zwei, drei Jahre mit mir ausgehalten?»

So schlimm sei es erst gar nicht gewesen, erst gegen Ende hin, meint Dagmar Nicole Kazakov, wie Dagi Bee bürgerlich heisst. Auch habe er immer wieder vorgeschlagen, die Beziehung zu beenden. «Nein, lass uns mal bitte dran festhalten», habe sie dann jeweils darauf geantwortet, weil er ihr wichtig gewesen sei und sie ihn geliebt habe.

«Tut mir auch wirklich leid»

Der Druck, immer weiter gut performenden Content zu produzieren, nahm mit der Zeit immer weiter zu. Ab einem Punkt sei sie für ihn dann beinahe mehr Mutter als Freundin gewesen. «Ich habe mich jedes Mal bei dir ausgeheult, wenn ich wieder besoffen war.» Noch heute sei das Narrativ verbreitet, dass Dagi ihn in seiner schwersten Zeit verlassen habe, so Liont. Dabei wüssten die Leute gar nicht, «was ich für ein anstrengender Typ war». Die beiden hätten sich dann dennoch drei bis viermal getrennt, jedoch immer wieder zueinandergefunden. 2015 war endgültig Schluss. Heute ist Dagi Bee verheiratet und Mutter von zwei Kindern.

Für sein damaliges Verhalten entschuldigt sich Liont heute. «Tut mir auch wirklich leid, Dagi, dass ich dir das angetan habe damals.»