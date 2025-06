1/5 Ina Aogo wurde an der Seite ihres Mannes Dennis bekannt, der früher deutscher Nationalspieler war. Foto: Instagram / @inaaogo

Ex-Spielerfrau Ina Aogo (36) nimmt kein Blatt vor den Mund. Botox-Termin hier, turbulentes Familienleben da – auf Instagram gibt sie ihren Followern täglich Einblicke ins Leben einer zweifachen Mutter – oder eben der Frau des deutschen Ex-Nationalspielers Dennis Aogo (38). Ihre Leidenschaft, die sie 2019 richtig aufgenommen hat, trägt Früchte: Ina Aogo zählt auf der Social-Media-Plattform 193'000 Follower und hat inzwischen über 1550 Beiträge mit der Welt geteilt. Doch: Wie viel Kohle kassiert sie eigentlich mit so einem Posting? Im Influencer-Kosmos ein gut behütetes Geheimnis, das Ina Aogo jetzt lüftet.

«Hast du dich auch schon mal gefragt, wie viel Influencer eigentlich verdienen?», beginnt sie ihr Reel. «Eigentlich ist das ja ein richtiges Tabu-Thema, aber ihr kennt mich: Ich muss immer alles ausplaudern.»

«Mein Startpreis war bei 250 Euro»

Dann beginnt Aogo zu erklären: «Es gibt einen sogenannten TKP, also Tausender-Kontakt-Preis.» Dieser bezeichnet in der Werbewelt den Preis, den ein Werbetreibender für 1000 Sichtkontakte zahlt.

Ein Beispiel: Nehmen wir an, eine Influencerin hat 30'000 Aufrufe bei einem TKP von 30 Euro. Zunächst wird die Anzahl Aufrufe durch 1000 dividiert. Das ergibt 30 Tausender-Einheiten. Diese werden wiederum mit dem TKP, also den 30 Euro, multipliziert. Et voilà: Die Einnahmen der Influencerin würden 900 Euro betragen, insofern der TKP eben 30 Euro entspricht. So das Beispiel, mit dem Aogo den Fachbegriff erklärt.

Allerdings kann der TKP je nach Bekanntheitsgrad variieren. «Mit 30'000 Aufrufen bringt ein Reel je nach TKP zwischen 900 und 3000 Euro ein. Und das war nur der Post. Mit deinen Storyviews kannst du zusätzlich verdienen.» Doch auch die Influencerin hat zu Beginn ihrer Instagram-Karriere unten angefangen: «Ich habe ungefähr 2019 das erste Mal Geld mit Instagram verdient und mein Startpreis lag bei 250 Euro», verrät sie.

Ex-Spielerfrau Ina Aogo, die heute mit ihrer Familie im Influencer-Paradies Dubai lebt, dürfte sich aber inzwischen über höhere Einnahmen erfreuen. Die Mehrheit ihrer Reels zählt über 150'000 Aufrufe, manche sind sogar im einstelligen Millionen-Bereich. Ausserdem ist sie bis über die deutschen Landesgrenzen hinaus eine bekannte Influencerin. Wie viel sie aktuell verdient, will sie dann aber doch nicht verraten.