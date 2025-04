1/10 Maribel Todt wurde durch ihre Teilnahme bei GNTM bekannt. Foto: Screenshot Instagram

Maribel Todt (24) hat deutschlandweit die Herzen vom TV-Publikum gerührt, als sie bei Germany's Next Topmodel (GNTM) 2020 von ihrem tragischen Schicksal erzählt hat. Ihre Eltern und ihre kleine Schwester sind 2016 bei einem schweren Unfall mit einem Wohnmobil ums Leben gekommen, danach lebte Todt bei ihrer Grossmutter. Nachdem ihre Reise bei GNTM zu Ende war, thematisierte Todt Trauer und ihren Umgang damit regelmässig in den sozialen Medien. So begann ihre Karriere als Influencerin.

Heute hat sie auf Tiktok 1,6 Millionen Follower, wo sie ihre Fans regelmässig in ihren Alltag mit dem Pferd Lucky mitnimmt. Allerdings sorgt sie damit nun für Schlagzeilen: Die Influencerin sammelt Geld für die Unterhaltskosten des Pferdes verstorbenen Mutter. Später macht sie aber andere Angaben, was sie eigentlich mit dem Batzen ihrer Fans vorhat – das sorgt für rote Köpfe. Aber von Anfang an.

«Es geht wirklich einfach nur darum, dieses Pferd zu finanzieren»

Maribel Todt hat seit einiger Zeit Probleme mit dem Finanzamt. Als sie sich damals selbständig gemacht hat, hat sie nach eigenen Angaben ihre Vorsteuer nicht bezahlt, seither wurde ihre finanzielle Lage immer verstrickter. Wie sie selbst sagt, habe sie keine Rücklagen mehr, weil sie zusätzlich auf eine Betrügerin hereingefallen sei. Das macht das Leben mit einem Pferd natürlich schwierig – bedenkt man alleine die hohen Kosten für die Stallmiete.

Eine reguläre Arbeit – abseits des Influencer-Kosmos – zu suchen, kommt für Maribel Todt nicht infrage. Immer wieder schockiert sie ihre Tiktok-Community mit Aussagen wie «Ich hasse es, zu arbeiten» und betont, dass es zu lange dauern würde, das fehlende Geld einzubringen.

Deshalb hat Todt kurzerhand einen Spendenaufruf gestartet. Die Beschreibung dazu lautet folgendermassen: «Ich besitze nicht die finanziellen Rücklagen, sollte meinem Pferd irgendetwas passieren, oder für die Stallmiete. Er ist das Letzte, was ich von meiner verstorbenen Familie als Andenken habe, und ich würde immer alles in meiner Macht Stehende probieren, ihn zu halten.» Das Spendenziel beträgt 5000 Euro. In einem Tiktok-Clip versichert die Influencerin: «Es geht wirklich einfach nur darum, dieses Pferd zu finanzieren und Rücklagen dafür zu schaffen.»

Fans sind hässig: Wofür braucht sie das Geld wirklich?

Ihre Community hat Herz gezeigt. So sind innert kürzester Zeit 7290 Euro zusammengekommen. In einem Video spricht sie nach Erreichen des Spendenziels dann darüber, dass sie nun endlich ihre an die Betrügerin verlorene 5000 Euro zurückhabe, mit denen sie unter anderem Ferien mit ihrer Grossmutter geplant hätte. Später sagt sie in einem weiteren Clip zum Entsetzen ihrer Fans: «Ich habe von Anfang an gesagt, dieses Geld wird zurückgelegt. Dieses Geld ist meine Reserve, die mir geklaut wurde.» Der Betrag soll auf ein Konto kommen, «wo ich nicht rangehen werde, ausser in Notzeiten».

Will sie das Geld also für ihr Pferd oder die Ferien mit ihrer Oma ausgeben? Oder will sie das Geld ansparen? Ihre Fans sind hässig: «Sie hat einen Spendenaufruf für ein Rücklagen-Konto gemacht?», fragt eine Tiktok-Userin verwundert. Und: «Mein Gott, sie soll arbeiten», lautet ein weiterer Kommentar. Ein anderer Nutzer kommentiert: «Verkauf doch deine Designer-Taschen und deinen Cartier-Ring, dann hast du das Geld schnell zusammen!»