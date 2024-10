Rap-Star Capital Bra verdient nicht nur mit Musik, sondern auch mit Lebensmitteln und Mode. Doch kriminelle Clans und das Finanzamt fordern jetzt ihren Anteil an seinem Vermögen. Es geht um Millionen.

Clans sind hinter den Millionen von Capital Bra her

Kurz zusammengefasst Capital Bra lebt in ständiger Angst vor kriminellen Clans

Forderungen bis zu fünf Millionen Euro wurden gestellt

Fynn Müller People-Redaktor

Capital Bra (29) war vor einiger Zeit noch Deutschlands erfolgreichster Rapper. Aktuell lebt der Berliner in ständiger Furcht. «Ich habe Angst um mein Leben», gestand Capital Bra laut Ermittlungsakten, die «Bild» vorliegen, als die Polizei nach den Drohungen fragte. Denn Capital Bra steht nicht nur mit dem Finanzamt wegen Steuerschulden im Konflikt, sondern auch mit kriminellen Clans.

Rivalisierende Gruppen sollen den Rapper erpressen und Millionen fordern. Dies bestätigt auch die Polizei, die den Rapper verhört hat. Der Grund für die Forderungen: Die Clans behaupten, Capital Bra, bürgerlich Vladislav Balovatsky, beim Bruch mit seinem alten Plattenlabel unterstützt zu haben. Seit 2019 ist der Druck unaufhaltsam.

Clan-Treffen in Hotel

Um eine Lösung zu finden, sollen sich am 25. Oktober 2019 die Oberhäupter des Remmo-Clans und Vertreter anderer Gruppen im Berliner Ritz-Carlton getroffen haben. Überwachungskameras zeigten Clan-Chef Issa Remmo und weitere Mitglieder im Hotel. Als auch dieses Treffen ohne Einigung endete, habe sich Capital Bra am 29. Oktober 2019 an die Berliner Polizei gewandt und alles offengelegt.

Auf die Frage nach der Höhe der Forderungen habe er geantwortet: «So wie der letzte Stand ist, ist das, was ich gehört habe, einmal eine halbe Million und einmal fünf Millionen.» Die Polizei und Staatsanwaltschaft ermittelten wegen räuberischer Erpressung, doch das Verfahren wurde nach einem Jahr eingestellt – und der Rapper war nicht mehr erreichbar. Im April zündeten Unbekannte den Mercedes seiner Frau vor dem Familienhaus in Kleinmachnow an. «Das war ein Mordanschlag. Die Polizei muss diese Verbrecher bekommen», sagte Capital Bra damals zu RTL. Auf die Frage nach Verdächtigen meinte er: «Ich kann es nicht sagen, ohne Beweise zu haben. Aber natürlich habe ich ein paar Verdächtige im Kopf.»

So viel Geld hat Capital Bra

Doch wie viel Kapital hat Capital Bra tatsächlich? «Bild» hat das Vermögen des Rappers genauer unter die Lupe genommen. Alleine durch rund 2,2 Milliarden Streams habe der Berliner bisher geschätzt 8,6 Millionen Euro Umsatz gemacht. Hinzu kommen Werbe-Einnahmen von Youtube, wo jeweils die Musikvideos hochgeladen und ebenfalls millionenfach angeschaut werden. Seine Videos dort werden monatlich etwa 30 Millionen Mal aufgerufen, was ihm jährlich rund 360'000 Euro einbringe.

Den ganz grossen Coup landete Capital Bra aber nicht mit seiner Musik, sondern mit Lebensmitteln – genauer gesagt mit dem Verkauf davon. Seit 2020 gibt es in Supermärkten die «Gangsterella»-Tiefkühlpizza. Der Umsatz soll bei 20 Millionen Euro jährlich liegen. Angespornt von diesem Erfolg brachte er 2021 den «BraTee»-Eistee auf den Markt. 2023 meldete Capital Bra, bereits 80 Millionen Einheiten verkauft zu haben, was einem Umsatz von etwa 130 Millionen Euro entspricht.

Natürlich fliesst davon nur ein Bruchteil zum Rapper selbst, da er lediglich seinen Namen gibt und die Produktion von Branchen-Profis übernommen wird. Das «Vermögen Magazin» schätzt das Vermögen von Capital Bra auf rund 15 Millionen Euro.