US-Sängerin Lizzo zeigt sich nach krassem Gewichtsverlust

Laszlo Schneider

Die amerikanische Sängerin Lizzo (37) hat kürzlich detaillierte Einblicke in ihre Fitnessroutine und Ernährungsumstellung gegeben. Die 37-jährige Musikerin setzte damit auch den Gerüchten ein Ende, wonach sie ihren krassen Gewichtsverlust durch eine Abnehmspritze erreicht habe.

In einem Instagram-Beitrag präsentierte die Musikerin Vorher-Nachher-Bilder und erklärte ihre Methoden: «Ich arbeite hart, trainiere dreimal pro Woche, mache täglich Sauna und Cardio, habe tierisches Protein wieder in meine Ernährung aufgenommen und einen Koch engagiert, der mir bei den Mahlzeiten hilft und verfolgt, was ich in einem Kaloriendefizit zu mir nehme», schreibt die Sängerin dazu.

Zusätzlich hat Lizzo Aktivitäten wie Pickleball, Wandern und Strandspaziergänge in ihren Zeitplan integriert. Ausserdem tanze sie oft – und sorge für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr.

Gönnt sich ab und zu einen Drink

Eine wichtige Rolle in Lizzos Transformationsprozess spielt offenbar auch die lymphatische Massage. Diese Technik, die Schwellungen reduzieren und Giftstoffe aus dem Körper entfernen kann, nutze die Sängerin regelmässig.

Auch ihre Ernährung hat Lizzo komplett umgekrempelt: Ihr Frühstück besteht aus zwei Rühreiern, Pouletwurst und einer Blumenkohl-Rösti. Zum Mittagessen gibt es entweder einen Thai-Pouletsalat oder Salatblätter gefüllt mit Thunfisch oder Pouletbrust. Das Abendessen, das sie spätestens um 17 Uhr einnimmt, besteht aus Truthahnhackbraten mit Blumenkohlpüree und grünen Bohnen. Als Snacks bevorzugt sie griechischen Joghurt mit Früchten und Honig. Zuckerhaltige Getränke versuche sie zu vermeiden – dennoch gönnt sich Lizzo ab und zu einen Drink.

Die Grammy-Preisträgerin ist stolz auf die vergangenen Monate: «Ich habe noch nie ein Training bereut. Danach fühle ich mich immer besser. Ich trainiere in erster Linie für meine psychische Gesundheit. Bewegung ist der beste Stimmungsaufheller.» Und weiter: «Ich bin so glücklich und stolz auf das, was ich getan habe, und niemand kann mir das wegnehmen.»