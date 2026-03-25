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«Ich bin so bei 100»
Christian Wolf nennt sein Vermögen

Christian Wolf ist der wohl erfolgreichste Fitness-Influencer im deutschsprachigen Raum. Nun spricht der «More»-Mitgründer erstmals offen über sein Vermögen.
Publiziert: vor 51 Minuten
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