The Weeknd verkündet Release-Datum für neues Album

1/5 Er ist einer der gefragtesten Künstler der Welt: The Weeknd. Foto: Getty Images for TW

Auf einen Blick The Weeknd kündigt neues Album und Konzert für Januar 2025 an

Letztes Album unter Künstlernamen

The Weeknd hält Spotify-Rekord und wurde 2023 beliebtester Künstler weltweit Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

SpotOn Die People-Agentur

Fans von The Weeknd (34) müssen nicht mehr lange auf neue Musik des Sängers warten: Der Kanadier, bürgerlich Abel Tesfaye, hat nun das Release-Datum für sein sechstes Studioalbum «Hurry Up Tomorrow» angekündigt. In seiner Instagram-Story teilte er seinen 75 Millionen Followerinnen und Followern am Mittwoch mit, dass die Platte am 24. Januar 2025 veröffentlicht wird. Gleichzeitig kündigte The Weeknd für den Folgetag, den 25. Januar, ein Konzert im Rose Bowl Stadium in Pasadena in Kalifornien an.

Letztes Kapitel der Trilogie

Bei «Hurry Up Tomorrow» handelt es sich um das finale Kapitel seiner Albumtrilogie, nach «After Hours» (2020) und «Dawn FM» (2022). Es soll das letzte Album unter seinem Künstlernamen «The Weeknd» sein. Vorab hat der Kanadier bereits die Singles «Dancing in the Flames», «Timeless» und «São Paulo» aus dem Album veröffentlicht.

Zudem wird begleitend zum Album das von Trey Edward Shults inszenierte gleichnamige Psychothriller-Musical mit Tesfaye sowie Jenna Ortega (22) und Barry Keoghan (32) in den Hauptrollen veröffentlicht. Der von Lionsgate produzierte Film soll wohl ebenfalls im Januar veröffentlicht werden.

Kann The Weeknd an seinen Erfolg anknüpfen?

Ob The Weeknd mit «Hurry Up Tomorrow» an seinen bisherigen Erfolg anknüpfen kann? Der Musiker, der unter seinem eigenen Label XO 2011 seine ersten Mixtapes «House of Balloons», «Thursday» und «Echoes of Silence» veröffentlicht hatte, wurde nicht nur mit vier Grammys ausgezeichnet und für einen Oscar nominiert, sondern hält zahlreiche Rekorde: Sein Song «Blinding Lights» (2020) ist das am meisten gestreamte Lied in der Spotify-Geschichte und zudem das erfolgreichste in der Geschichte von «Billboard Hot 100». Er ist der erste Künstler, dem es gelang, die Top drei Plätze in den Hot R&B/Hip-Hop-Charts zu belegen. «Guinnes World Records» bezeichnete ihn 2023 als den «beliebtesten Künstler der Welt».

Schauspielerisch war Abel Tesfaye bisher allerdings nur wenig erfolgreich: Die von ihm geschaffene HBO-Dramaserie «The Idol», in der er neben Lily-Rose Depp (25) auch die Hauptrolle spielte, gilt unter Kritikern als Reinfall.