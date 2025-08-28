Er ist ganz oben in Hollywood angekommen – und dann tief gefallen. Doch mit mittlerweile 84 Jahren hat sich US-Schauspieler Nick Nolte wieder gefangen.

Sein ganzes Leben lang habe er Frieden gesucht, sagt Nick Nolte (84). «Jetzt im Alter habe ich ihn gefunden.» Es ist sinnbildlich für sein rastloses Leben, das von Höhen und Tiefen geprägt war. Denn nach seiner Rolle in der TV-Miniserie «Reich und Arm» 1976 hatte Nolte den Durchbruch: Der US-Amerikaner wurde weltweit als Frauenschwarm gefeiert, 1992 gar zum «Sexiest Man Alive» – also dem attraktivsten Mann der Welt – gekürt. Neben der Arbeit als Schauspieler stand Nolte deshalb immer wieder auch als Model vor der Kamera.

Jahrzehntelang reitet Nick Nolte auf der Erfolgswelle, wird unter anderem für den Film «Nur 48 Stunden» an der Seite von Eddie Murphy (64) verpflichtet. Doch sein Privatleben ist turbulent: Er durchlebt insgesamt drei Scheidungen, hat starke Arthrose, kämpft mit Alkohol- und Drogenproblemen. Der Tiefpunkt: Ein Polizeifoto, darauf Nick Nolte, völlig verwahrlost und sichtlich von seinen Süchten gezeichnet, macht 2002 nach einer Verhaftung die Runde.

Sucht hatte schwere Folgen

«Eigentlich ist es ein Wunder, dass ich noch lebe», meinte er in einem Interview zu seinem 80. Geburtstag. In seiner Autobiografie «Mein Leben neben der Spur» lässt er hinter die Fassade blicken: «Ich habe getrunken, um mit schwierigen Situationen zurechtzukommen – Beziehungen, gescheiterte Projekte – und nutzte den Alkohol auch als Heilmittel gegen die Einsamkeit und die paradoxe Isolation, die das Leben als Prominenter mit sich bringt.»

Nolte ist Vater von zwei Kindern, darunter die Nachzüglerin Sophie Lane (17), die für ihn der Anstoss war, sein Leben wieder unter Kontrolle zu kriegen. Nach ihrer Geburt sagte er sich: «Ich muss diesen Kampf jetzt gewinnen. Es ist mein Herzenswunsch, Sophie aufwachsen zu sehen und immer für sie da zu sein.» Mit Unterstützung von seiner späteren Ehefrau Clytie Lane (56) geht er in den Entzug – und schafft den Absprung.

Ruhiges Leben

Mit seiner Familie lebt er in einem selbst umgebauten Haus rund um einen riesigen Ahornbaum in Malibu – ganz in der Nähe des Ozeans. Er sagt selbst von sich, dass er ruhiger geworden sei. Die Liebe zur Schauspielerei ist geblieben: Noch immer steht Nolte vor der Kamera, doch nur noch für Projekte, die ihm am Herzen liegen.

Dieser Artikel wurde erstmals am 3. August veröffentlicht.