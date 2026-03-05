«Sie nannte mich einen Psychopathen»

Von Sophie Ofer, People-Redaktorin

Nun fragt der Richter Høiby nach einem Kommentar zu dem Vorfall, bei dem die «Frogner-Frau» angibt, er habe ohne Erlaubnis ihre Wohnung betreten und ihr ein Foto aus ihrem Bett geschickt. Høiby widerspricht dieser Darstellung. Ihm zufolge habe sie ihm gesagt, sie sei nicht zu Hause, doch er glaubte ihr nicht, ging hin und rief sie an. Eine Freundin von ihr habe ihn reingelassen. «[Die Frogner-Frau] wurde wütend und nannte mich einen Psychopathen», sagt Høiby. Nach dem Vorfall hätten sie viel miteinander gesprochen und sich irgendwann darauf geeinigt, sich zu treffen.

Der Richter bittet ihn anschliessend, die intimen Fotos und Videos zu erklären, die während einer gemeinsamen Reise nach Berlin entstanden sein sollen. Høiby sagt: «Sie hat gesehen, dass ich sie gefilmt habe, ohne etwas dazu zu sagen. Sie hat mich später gebeten, das Video zu löschen.» Bis heute verstehe er nicht, wie das Material trotzdem bei der Polizei landete, denn er habe das Video ja gelöscht. Das habe die «Frogner-Frau» gesehen.

Marius sagt, es falle ihm schwer, sich an jedes einzelne Bild zu erinnern, das aufgenommen wurde. In einigen Fällen habe er sich bereits schuldig bekannt. «Ich habe es getan. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Es war nicht gut», sagt er laut «Bild» über diese Fotos. Bei anderen Fotos weise er die Vorwürfe jedoch zurück. Die «Frogner-Frau» habe gesehen, dass sie fotografiert werde: «Sie schaut in die Kamera und verdeckt ihre Brüste.»

Die Frage, ob er sie um Erlaubnis gefragt hatte, Fotos oder Videos von ihr zu machen, beantwortet er mit Nein. «Man muss aber auch sagen, dass auf dieser Reise viele Fotos und Filme von mir gemacht wurden. Nicht im selben Kontext, aber ohne Kleidung. Nicht beim Sex, aber es sind doch einige merkwürdige Fotos entstanden», entgegnet Høiby laut «VG».

Dann will der Richter, dass Høiby sich zu dem geistigen Zustand äussert, in dem er in ihrem Beisein ein Laptop beschädigt haben soll. «Ich war wütend und traurig», antwortet Høiby. «Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aber sobald der Laptop in zwei Hälften zerbrach, haben wir uns wahrscheinlich angeschaut und angefangen zu lachen.»

Der Vorfall soll sich in einer Hütte im Skiort Strandafjellet ereignet haben. Dort sei es zum Streit gekommen, nachdem eine Freundin der «Frogner-Frau» behauptet habe, im Internet gebe es ein Sex-Video von Høiby mit zwei anderen Frauen. Der Streit sei eskaliert, als sie damit drohte, ein Flugticket nach Marbella zu buchen, wo sich ihr Ex-Freund aufhielt. Daraufhin zerbrach Høiby den Laptop. Es habe sich um einen älteren «Mac» der ersten Generation gehandelt, dadurch sei es nicht sehr schwer gewesen, ihn zu zerbrechen.