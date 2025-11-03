Jessica Simpson hat auf Instagram einen emotionalen Beitrag geteilt und ihre achtjährige Alkoholabstinenz gefeiert. Die Sängerin schrieb, dass sie sich für den Glauben entschieden und die Angst hinter sich gelassen habe.

Jessica Simpson trinkt seit acht Jahren keinen Alkohol.

Darum gehts Jessica Simpson feiert acht Jahre Alkoholabstinenz mit emotionalem Instagram-Beitrag

Simpson sieht Alkoholverzicht als Weg zu Selbstliebe und Kreativität

Mit 45 Jahren fühlt sich die Sängerin wie neu geboren

Jessica Simpson (45) lebt seit acht Jahren alkoholfrei. Die Sängerin veröffentlichte am Wochenende einen emotionalen Beitrag, um diesen Meilenstein zu feiern. Sie postete auf Instagram ein Selfie und erinnerte sich an den Moment der Entscheidung, keinen Alkohol mehr zu trinken.

«Heute vor acht Jahren traf ich die Entscheidung, mich den selbstzerstörerischen Aspekten meines Lebens zu stellen und sie loszulassen», schrieb Simpson. «Durch diese Entscheidung konnte ich ein Leben führen, das ganz den Plänen Gottes für mich entspricht», fügte sie hinzu.

Die Sängerin führte weiter aus, dass der Alkohol ihre Kreativität beeinträchtigte, ihre Intuition zum Schweigen gebracht und ihre Träume blockiert hätte. Simpson sei glücklich darüber, dass sie sich für den Glauben entschieden und die Angst hinter sich gelassen habe. «Nicht im Kampf habe ich meine Stärke gefunden, sondern in der Hingabe.»

«Ich habe mich selbst nicht geliebt»

Bereits vor vier Jahren fand sie emotionale Worte zu ihrer Abstinenz, stellte ein Foto online, das sie an jenem 1. November aufnahm, als sie den Entschluss fasste, dem Alkohol abzuschwören. Die Person auf dem Bild sei «eine nicht wiederzuerkennende Version meiner selbst». Sie hätte in diesem Moment nicht gewusst, «dass ich mir erlauben würde, mein Licht zurückzugewinnen, den Sieg über meinen inneren Kampf um Selbstachtung zu erringen und mich dieser Welt mit durchdringender Klarheit zu stellen.»

«Die eigentliche Arbeit, die ich in meinem Leben leisten musste, bestand darin, Versagen, Schmerz, Zerbrochenheit und Selbstsabotage zu akzeptieren», führte Simpson damals weiter aus. Nicht das Trinken sei das Problem gewesen, sondern sie selbst. «Ich habe mich selbst nicht geliebt. Ich habe meine eigene Kraft nicht respektiert. Heute tue ich das. Ich habe mich mit meinen Ängsten versöhnt und die traurigen Teile meines Lebens akzeptiert.»

Auch beruflich läuft es wieder bei der Sängerin. Sie wird demnächst in der Serie «All's Fair» zu sehen sein. Die Hauptrollen übernehmen Sarah Paulson (50), Kim Kardashian (45) und Niecy Nash (55). Auf der Serienpremiere erzählte sie gegenüber «E!News», sie fühle sich mit 45 wie neu geboren.