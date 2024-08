Pink singt mit Tochter Willow für Kamala Harris

1/8 Pink sang mit ihrer Tochter Willow Sage kurz vor der Rede von Kamala Harris am Kongress der US-Demokraten in Chicago.

Die US-Musikikone Pink (44) ist für wilde Shows mit Akrobatik und Kunststücken bekannt. Doch die Sängerin weiss auch mit ruhigen Momenten zu überzeugen. Dies bewies sie am diesjährigen Kongress der US-Demokraten, bei dem sie kurz vor der Rede von Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris (59) mit ihrer Tochter Willow Sage Smith (13) auftrat.

Gemeinsam mit Willow gab Pink dort «What About Us» zum Besten – ein von ihr bereits im Jahr 2017 veröffentlichter Song, der die Enttäuschung über die Politik und insbesondere über deren Ignoranz gewisser Gruppen zum Ausdruck bringt. Als das Lied veröffentlicht wurde, regierte Donald Trump die USA. Beim Auftritt am Demokraten-Kongress sind viele Zuhörer von Willows Stimme beeindruckt.

Willow Sage hat schon einen Top-10-Hit

«Sie hat eine unglaubliche Stimme. Sie singt wie ein kleiner Vogel», schwärmte Mama Pink im Mai im Interview mit «People». Schon drei Jahre zuvor hat sie mit ihrer Tochter den Titel «Cover Me in Sunshine» veröffentlicht, der es in vielen Ländern – darunter in der Schweiz – unter die Top 10 der Hitparade geschafft hat. Zudem sind die beiden schon öfter gemeinsam auf der Bühne gestanden, unter anderem mit einer gemeinsamen Trapez-Nummer an den Billboard Music Awards im Jahr 2021. Bei der diesjährigen «Summer Carnival Tour» begleitete Willow ihre Mutter durch Europa, um bei bestimmten Shows ihren Song gemeinsam zu singen.

Dass Willow die grosse Bühne sucht, ist kein Wunder. Sie hat ein klares Ziel vor Augen: den legendären New Yorker Broadway. «Sie will am Broadway auftreten und dann Unfallchirurgin werden», sagt Pink über das Berufsziel ihrer Tochter. Durch die TV-Serie «Grey's Anatomy» habe sie ihr Interesse an der Medizin entdeckt, durch das Abba-Musical «Mamma Mia!» ihre Liebe zum Musiktheater.

Mama Pink ist Stolz auf die Tochter

Kurz vor dem abgesagten Pink-Konzert in Bern verabschiedete sich Willow von ihrem Mami und der Tournee, um in der Schulproduktion des Musicals «Bye Bye Birdie» mitzuspielen. Dies verkündeten die beiden in einem Video auf den sozialen Medien. «Ich erinnere mich noch gut daran, wie du in ‹Mamma Mia!› zum ersten Mal auf die Bühne kamst», sagt Pink da zu ihrer Tochter. «Ich dachte: Wer ist das? Deine Energie war überragend. Es war unglaublich.» Es sei «wirklich wild», ihre Tochter aufwachsen zu sehen.

Pink hat mit ihrem Ehemann, US-Motocrossfahrer Carey Hart (49), zwei Kinder – neben Willow Sage auch Sohn Jameson (7). Welchen Berufsweg er einschlagen wird, wird sich erst noch zeigen.