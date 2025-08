1/5 Schlagersänger Heintje feiert am 12. August seinen 70. Geburtstag. Foto: imago images/suedraumfoto

Schlagerstar Hendrik «Hein» Simons (69), besser bekannt als Heintje, hört auf dem linken Ohr er nur noch bis zu 70 Prozent, auf dem rechten nur 30 Prozent. «Mein Gehör bereitet mir grosse Sorgen», erklärt der 69-Jährige im Interview mit der «Welt am Sonntag». Darin sprach er über seinen anstehenden 70. Geburtstag am 12. August und seine ungewisse Zukunft als Sänger.

Denn wegen seines Handicaps habe er alle Auftritte abgesagt, obwohl er noch immer viele Anfragen bekomme. «Ich kämpfe mit mir, doch wenn sich das nicht bessert, werde ich viel früher, als es mir lieb ist, sagen: ‹Kinners, tschüss, das war es.›»

Hautkrebs und Lungenembolie unter Kontrolle

Dies auszusprechen, wäre sehr schmerzhaft für ihn, denn Musiker zu sein, sei sein Traumberuf. «Mir würde etwas sehr Wichtiges fehlen, aber es würde mir nicht mehr fehlen, wenn es aus zwingenden Gründen nicht mehr geht.»

Den bei ihm diagnostizierten Hautkrebs habe der niederländische Schlagersänger «ganz gut unter Kontrolle», wie er weiter berichtet. «Erst vor wenigen Tagen war ich wieder beim Arzt, um etwas herausschneiden zu lassen.» Im Frühling 2023 musste er einen Tumor «gefährlich nah am Auge» entfernen lassen. «Ich habe grosses Glück gehabt. Es gab keine Metastasen», sagte der Sänger später der Deutschen Presse-Agentur.

Nach einer Lungenembolie nehme er heute zudem täglich Blutverdünner, sodass er auch das «im Griff habe».

Heintje schaffte es über den Status als Kinderstar hinaus

Der Musiker betont: «Ich möchte doch leben!» Er nehme das Leben, wie es kommt, «egal ob es um Krankheiten oder was auch immer geht». Zu einer möglichen neuen Beziehung gibt der seit 2014 geschiedene Sänger deshalb auch an: «Mal sehen, was kommt. Wie heisst es doch: Auch der Herbst hat schöne Tage.»

Hendrik Simons ist bis heute als Schlagersänger bekannt. Seine grössten Erfolge feierte der Niederländer allerdings bereits als Kind: in den 60er- und 70er-Jahren als Schauspieler und Sänger. Sein Lied «Mama» machte Heintje im deutschsprachigen Raum zum gefeierten Kinderstar.

Über sein Image als «braver Junge» sagt er heute: «Ja, mit meinen Liedern war ich Botschafter der heilen Welt. Ich habe aber nie behauptet, ein braver Junge gewesen zu sein», so Heintje. «Wenn ich nicht irgendwo auftrat, war ich ein normaler Lausbub, der gerne Fussball spielte, der über Zäune kletterte, und der so manches tat, was meinen Eltern missfiel.»

Heintje möchte 100-jährig werden

Und wie feiert Heintje seinen 70. Geburtstag? Die grossen Partys habe er hinter sich gelassen, betont Simons. «Meine Kinder, die Enkel und ein paar Freunde kommen zum Kaffeetrinken – das wars.» Er freue sich auf das Älterwerden und möchte sehr alt werden, «wenn es geht hundert. Allerdings möchte ich dann auch noch vieles selbst machen und bestimmen. Wenn das nicht gegeben ist, sterbe ich auch mit 99.»