Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Travis Scott befindet sich momentan in Haft.

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

US-Rapper Travis Scott (33) befindet sich zurzeit in Haft in einem Gefängnis in Miami (Florida, USA). Das berichtet ein lokaler Journalist des US-Senders Fox News. Laut Polizeiakten hat er in betrunkenem Zustand Hausfriedensbruch begangen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Ob der Superstar mittlerweile durch Zahlen einer Kaution wieder auf freiem Fuss ist, ist nicht bekannt. Scott ist schon in der Vergangenheit immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen. 2015 wurde er festgenommen, nachdem er das Publikum an einem Festival dazu ermutigt hatte, eine Sicherheitsabsperrung zu stürmen – dieselbe Straftat beging er 2017. In beiden Fällen bekannte er sich schuldig und bezahlte eine Geldstrafe. Am 5. Juli tritt Travis Scott in Zürich auf – falls er dann schon wieder auf freiem Fuss ist.