Mitten in Los Angeles wurde Lil Nas X in Unterwäsche und Cowboystiefeln auf der Strasse gesichtet. Anschliessend lieferte die Polizei den Rapper ins Spital ein, möglicherweise wegen einer Überdosis Drogen.

Bizarre Szenen in Los Angeles: Rapper Lil Nas X (26) wurde laut dem US-Magazin «TMZ» gesichtet, wie er verwirrt durch die Strassen lief. Bekleidet war er dabei lediglich mit einer Unterhose und Cowboy-Stiefeln.

Gemäss Angaben sei der «Old Town Road»-Interpret in den frühen Morgenstunden gegen vier Uhr auf dem Ventura Boulevard gesichtet worden. Augenzeugen sollen beobachtet haben, dass er ziellos wirkte. Wiederholt habe er auf eine Kamera gezeigt und etwas von einer Party vor sich hin gemurmelt.

Zwischenzeitlich soll er sich sogar einen orangefarbenen Verkehrskegel auf den Kopf gesetzt haben. Die Bilder liegen «TMZ» vor.

Mögliche Überdosis

Mehrere Anwohner im L.A.-Stadtteil Studio City meldeten den Vorfall der Polizei. Die Beamten trafen Lil Nas X immer noch auf der Strasse an. Nach einem Angriff auf die Polizisten wurde er überwältigt und in Handschellen gelegt.

Die Rettungskräfte vor Ort vermuteten eine mögliche Überdosis und brachten den Rapper in ein Spital. Wie «TMZ» von Strafverfolgungsbehörden erfuhr, könnte Lil Nas X noch mit Anklagen rechnen, wird aber derzeit noch im Spital behandelt.

Lil Nas X erreichte 2018 mit seiner Debüt-Single «Old Town Road» in Zusammenarbeit mit Billy Ray Cyrus (63) weltweit Berühmtheit und ist für seine ausgefallenen Outfits bekannt. Zu seinem Markenzeichen gehört unter anderen der Cowboy-Hut. Lil Nas X outete sich als homosexuell und gab in Interviews zu, als Jugendlicher mit seiner Sexualität gehadert zu haben. Zwischenzeitlich soll er sogar versucht haben, diese wegzubeten. Heute hat er keine Probleme mehr damit und steht offen zu seiner Sexualität.