GNTM-Gewinnerin Alex Mariah Peter offenbart Gewichtskampf. Mit 111 Kilogramm erreicht sie ihren persönlichen Höchststand und will nun abnehmen. Ihre Fans unterstützen sie in diesem Vorhaben.

1/5 Alex Mariah Peter will abnehmen. Foto: Instagram / Alex Mariah Peter

Auf einen Blick Alex Mariah Peter kämpft mit ihrem Gewicht

GNTM-Gewinnerin fühlt sich unwohl in ihrem Körper

Model erreicht 111 kg und will nun Abnehmen

Saskia Schär Redaktorin People

Als erstes Transgender-Model holte sich Alex Mariah Peter (27) 2021 den Titel «Germany's Next Topmodel», ein Auto und 100'000 Euro. Mittlerweile ist sie auch als Influencerin tätig, gut eine Viertelmillion Menschen folgen ihr auf Instagram. Dort ist es auch, wo sie nun ein sehr persönliches Geständnis macht. Zu einer Sammlung mit Fotos, die sie mal als Baby, mal gertenschlank und mal mit einigen Kilos mehr zeigen, schreibt sie, dass all diese Bilder eines gemeinsam haben: «Wie unwohl ich mich auf jedem Einzelnen von ihnen gefühlt habe» und wie «es die letzten Jahre immer schlimmer» wurde.

Obwohl sie die meiste Zeit ihres Lebens schlank war, «so, wie die Gesellschaft es schliesslich von einem erwartet», war sie dennoch nie wirklich zufrieden. Nun ist sie an ihrem absoluten Tiefpunkt, respektive an ihrem «persönlichen Peak angekommen: 111 Kilogramm».

Ihr Gewicht mache sich mittlerweile auch im Alltag bemerkbar. «Mein Körper zeigt mir langsam, dass die Grenze erreicht ist. Ich bin nach drei Stockwerken ausser Atem, mein Gewebe reisst, und ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Dehnungsstreifen – durch mein Übergewicht».

«+/- 45 Kilo, wen interessierts?»

Von der auf der Waage angezeigten Zahl will sie sich eigentlich nicht derart beeinflussen lassen, doch das ist einfacher gesagt als getan. «Gerne würde ich sagen: Ach +/- 45 Kilo, wen interessierts, aber guess what – das wäre gelogen! Denn ich bin mit dem gleichen Druck aufgewachsen wie die meisten von uns. Was allerdings neu ist, ist der Druck durch die Öffentlichkeit nicht zugeben zu dürfen, dass ich mich zu dick finde.»

Ihren Körper könne sie derzeit nicht bedingungslos akzeptieren, stellte sich daher die Frage, «ob ich mit den Zeichen meines Körpers Ausreden gesucht habe, um nicht zuzugeben, dass ich mich einfach zu dick finde? Ich glaube, die Antwort ist ja». Damit, so wie mit ihrem «ständigen Gedankenkarussell», soll jetzt aber Schluss sein: Das Model will abnehmen und als Influencerin ihre Follower mit auf die Reise nehmen.

Model kämpft seit Jahren mit ihrem Gewichts-auf-und-ab

Alex Mariah Peter und ihr Post, der sie bestimmt einiges an Mut gekostet haben wird, erhält in den Kommentaren grosse Unterstützung. «Du bist eine beeindruckende Frau, die grossen Mut zeigt und andere inspiriert», «Ich liebe deine offenen & transparenten Posts so sehr» oder auch «Danke das du's mal aussprichst, anstatt so zu tun, als ob alles okay ist» sind zu lesen. Viele der, meist weiblichen, Kommentarschreiberinnen kennen Peters Probleme nur zu gut und können daher mitfühlen. «Feel you – let's try together, bitte?»

Es ist nicht das erste Mal, dass das Model über ihre Probleme mit dem Gewicht spricht. Bereits im Oktober 2021, ein halbes Jahr nach ihrem «GNTM»-Sieg, erklärte sie, 20 Kilogramm zugenommen zu haben, diese jedoch wieder verlieren zu wollen – was ihr teilweise auch gelang. Im März 2022 wog sie 13 Kilogramm weniger. Doch bereits Ende desselben Jahres beklagte sie sich über eine Zunahme von 40 Kilogramm.