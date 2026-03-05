Warum du Rosalía in Zürich nicht verpassen solltest

Am 22. März kommt Rosalía für eine exklusive Show ihrer LUX-Tour 2026 nach Zürich – das Konzert ist bereits restlos ausverkauft! Doch dank Blick kannst du mit ein bisschen Glück als VIP auf dem Logenbalkon dabei sein. Was macht die Künstlerin so besonders?

Bevor wir loslegen, kurz eine phonetische Nachhilfestunde: Sie heisst Ro-sa-LÍA. Mit Betonung auf dem «í».

1 Experimentell und trotzdem Pop

Es passiert selten, dass Mainstream-Künstlerinnen wirklich Neues wagen, aber Rosalía macht genau das. Ihr jüngstes Album «LUX» zerlegt Genre-Grenzen mit chirurgischer Präzision: Klassik trifft auf Reggaeton, trifft auf Hyperpop, trifft auf «Was zur Hölle passiert hier gerade?». Und trotzdem bleibt alles catchy genug, um auf sämtlichen Party-Playlists dieser Welt zu landen. Ein Spagat, den nur wenige so elegant hinbekommen.

2 Eine Künstlerin, viele Sprachen

Rosalía singt primär auf Spanisch und Katalanisch. Daneben bricht die Sängerin linguistisch aber auch sehr breit aus. Sie hat unter anderem Songs mit japanischen, arabischen und hebräischen Zeilen. Für so viele Fremdsprachen braucht es sonst ein Duolingo-Abo.

3 «Berghain» live erleben

Die im Herbst veröffentlichte Single «Berghain» klingt, als hätte jemand einen Hans-Zimmer-Song durch einen Operetten-Filter gejagt und das Ergebnis mit Glitzer bestreut. Einer der aufregendsten Songs der letzten Jahre, und live dürfte er noch eindrücklicher rüberkommen. Wer schon mal versucht hat, ins echte Berghain reinzukommen und gescheitert ist: Das hier ist die deutlich zugänglichere Alternative.

4 Ein Erlebnis für Augen und Ohren

Ob bei ihren Konzerten, in Musik-Videos oder auf dem roten Teppich – Rosalía verbindet Kunst, Mode und avantgardistisches Design. Im Rahmen der Tournee zu ihrem letzten Album «MOTOMAMI» setzte die Künstlerin auf minimalistische, aber wirkungsvolle Bühnenbilder und Outfits. In Interviews sprach Rosalía zuletzt über die Herausforderung, den maximalistischen Sound von «LUX» in eine Bühnenshow zu übersetzen. Man darf also sehr gespannt sein, was die Fans diesmal alles erwartet.

5 Diese Stimme

Last but not least: die Stimme. Mit ihrer beeindruckenden Gesangstechnik gehört Rosalía zu den besten Pop-Sängerinnen unserer Zeit – eine Range, die wahrscheinlich selbst klassisch trainierte Opernsängerinnen beeindrucken dürfte. Vom zerbrechlichen Flüstern bis zum dramatischen Sopran beherrscht sie alles. Live ist das noch mal eine andere Hausnummer und allein deshalb den Ticketpreis wert.

Gewinne VIP-Tickets für das ausverkaufte Konzert

Erlebe die einzigartige Show einer der zurzeit erfolgreichsten Popsängerinnen im Hallenstadion vom Logenbalkon. Blick verlost 4 x 2 Plätze inklusive Welcome-Drinks und Snacks für das Konzert von Rosalía am 22. März. Geniesse ein erstklassiges Konzerthighlight mit besonderem Komfort und exklusivem VIP-Treatment.

Teilnahmeschluss ist am 11. März 2026. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden anschliessend ermittelt und benachrichtigt. Mit der Teilnahme erklärst du dich mit den AGB und Datenschutzbestimmungen einverstanden.