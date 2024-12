1/5 Joss Stone kann es selbst nicht glauben: Die Sängerin ist wieder schwanger! Foto: Screenshot Instagram

Auf einen Blick Joss Stone adoptierte Baby, ist nun überraschend schwanger

Sängerin zeigt Reaktion auf positiven Schwangerschaftstest auf Instagram

Fans gratulieren zur zweiten Babynachricht innerhalb von drei Wochen Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Aurelia Schmidt Redaktorin People

Erst Anfang Dezember schwebte Joss Stone (37) im Babyglück: Die Sängerin und ihr Mann Cody DaLuz (34) haben nach jahrelangen vergeblichen Versuchen, wie sie sagte, einen kleinen Jungen adoptiert. «Wir können es nicht ganz glauben. Wir sind sehr verliebt in diesen kleinen Kerl», schrieb die Britin zu einem Video, das das erste Treffen der Geschwister Violet (3) und Shackleton (2) mit Baby Bear zeigt. Ein Highlight kurz vor Ende des Jahres.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Jetzt, nur knapp drei Wochen später, verkündet Stone zu ihrem eigenen Staunen weitere erfreuliche Nachrichten: Sie ist schwanger.

«Geschockt ist eine Untertreibung»

In einem kurzen Clip auf Instagram zeigt sie den Moment, in dem ihr Schwangerschaftstest unerwartet positiv anzeigt. «Ehrlich gesagt, ist geschockt eine Untertreibung», schreibt sie zu den Fotos, die sie zwar überrascht, aber auch jubelnd zeigen. «Nichts und niemand kann unsere Freude kaputtmachen. Wir sind überglücklich!», verkündet sie und fügt einen kleinen Scherz an: «Vielleicht sollten wir die ‹Less Is More›-Tour die ‹Schwangerschafts›-Tour nennen.»

Joss Stones Freude über den Familiennachwuchs steckt ihre Fans an. Unter ihrem Instagram-Beitrage sammeln sich zahlreiche Glückwünsche: «Oh mein Gott, gratuliere! Ich wünsche dir eine gesunde und friedliche Schwangerschaft. So viel zu ‹Full House›», lautet einer der Kommentare. Eine andere Nutzerin schreibt: «Was? Zwei Babys in weniger als einem Jahr? Ich könnte mich nicht mehr für dich freuen.» Und: «Was für ein wundervolles Weihnachtsgeschenk! Ich wünsche dir und deiner Familie frohe Weihnachten und nur das Beste!»