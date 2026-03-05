Ex-Verlobter schiesst scharf gegen Nora Haukland

von Silja Anders, People-Redaktorin

Vergangene Woche standen Marius Borg Høiby sowie seine Ex-Freundin Nora Haukland im Zeugenstand. Während Haukland schwere Vorwürfe gegen Høibys Mutter Kronprinzessin Mette-Marit und seinen Stiefvater Kronprinz Haakon machte, bracht Marius Borg Høiby bei seiner Aussage in Tränen aus.

Am heutigen Dienstag wird Hauklands Schwester zur Beziehung des Ex-Paares befragt. Sie bestätigt, was auch schon der Angeklagte zugab: «Ich glaube, er war sehr eifersüchtig.» Die junge Frau, die nicht namentlich genannt wird, bestätigt die Aussage ihrer Schwester, dass Nora Haukland sich verändert habe – und dass Borg Høiby die Aufmerksamkeit nicht gefiel, die Nora Haukland von anderen Personen und der Öffentlichkeit erhielt.

Dass die Beziehung zwischen Nora Haukland und Marius Borg Høiby toxisch war und die beiden sich nicht gut taten, ist inzwischen wohl bekannt. Dabei war aber keiner der beiden unschuldig. Haukland behauptet nach wie vor, ihr Ex sei ihr gegenüber gewalttätig geworden, Høiby streitet dies vehement ab. Hauklands Ex-Freund Johannes Klemp malt vor Gericht ein anderes Bild von Haukland, als sie es selbst von sich getan hat. «Es provozierte mich stark, dass sie mich in ihre Welt (...) mit hineinziehen wollte, auch ihre Untreue. Ich habe sie auf den sozialen Medien blockiert», sagt er aus. Er empfand Nora Haukland als anstrengende Person. «Ich hatte das Gefühl, auf Eierschalen zu laufen», sagt er – eine Aussage, die Haukland über ihren Ex Marius Borg Høiby machte. Kemp sagt, es sei häufig zu Streit gekommen. «Ich wollte einfach einen ruhigen Alltag – ohne Drama.» Er habe heute keinen Kontakt mehr zu seiner Ex-Freundin – und auch kaum ein nettes Wort über sie übrig. «Wenn ihr etwas misslang oder gegen den Strich ging, dann war es immer meine Schuld, oder die Schuld von anderen. Sie schrie, es war mehr Krieg als Streit. Es waren gewaltige Wutausbrüche.» Kurz vor der Entlassung aus dem Zeugenstand holt Johannes Klemp noch zu einem letzten Schlag gegen seine Ex aus: «Man kann sich fragen, ob sich Nora überhaupt um andere Leute scherte. Sie dachte immer nur an sich. Schuld hat sie nie eingeräumt.»

Klemps Aussagen scheinen zu bestätigen, was Borg Høiby über Haukland gesagt hat. Der Angeklagte behauptete zuletzt, seine Ex habe ihn wiederholt geschlagen und dass die Streits zwischen den beiden gerne eskalierten und es sehr laut wurde. Obwohl Klemps Aussagen dem Angeklagten in die Karten spielen, wird der Zeuge von Høiby komplett ignoriert. Stattdessen kritzelt der Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit erneut auf einem Block herum.