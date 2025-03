Geiss-Töchter trauern um geliebten Hund Maddox

1/6 Muss künftig ohne ihren geliebten Hund durch die Welt gehen: Shania Geiss. Foto: imago images/Smith

Darum gehts Shania Geiss trauert um Familienhund Maddox

Maddox war 17 Jahre lang Teil der Familie Geiss

Ein harter Tag für Geissens-Spross Shania Geiss. Auf Instagram hat die 20-Jährige den Tod von Familienhund Maddox bekannt gegeben. «Ich hätte nie gedacht, dass der Abschied so bald sein würde», beginnt der «Die Geissens»-Star seinen bewegenden Beitrag in dem sozialen Netzwerk. Dazu postet die Influencerin eine Reihe von Bildern des verstorbenen Vierbeiners.

Gerade Zuschauerinnen und Zuschauer von «Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie» kennen Maddox nur zu gut. Sorgte der Yorkshire Terrier, der laut Shania schon 17 Jahre in der Familie war, hier verlässlich für denkwürdige und amüsante Momente. Mit einem rührenden Text nimmt Shania Geiss nun Abschied.

«Du warst der stärkste und mutigste Hund, den ich kenne, egal was das Leben dir zugeworfen hat, du hast es durchgestanden. Ich wusste immer, dass du etwas ganz Besonderes bist!», schreibt sie. Und weiter: «Gestern war der schwerste Tag meines Lebens, dich gehen zu lassen, war etwas, das ich nie wollte, aber ich musste es für dich tun, weil ich dich so sehr liebe und ich weiss, dass du an einem glücklichen Ort mit Dex bist.»

Familienhund Dex verstarb 2022

Maddox sei ihr «bester Freund» gewesen und «der einzige, der mich immer zum Lächeln gebracht hat». Es werde niemals einen anderen Hund wie ihn geben, erklärt Shania Geiss weiter. Ihr Leben ohne Maddox werde jetzt «nicht dasselbe sein, aber ich werde dich immer in meinem Herzen tragen, das verspreche ich!».Ihren bewegenden Post schliesst sie mit den Worten: «Jetzt wirst du in der Lage sein, dich von dort oben um uns zu kümmern! Ich liebe dich, flieg hoch, mein Baby.»

Auch Schwester Davina Geiss (21) widmet dem verstorbenen Hündchen einige Zeilen auf Instagram, bezeichnet ihn als «mein bester Freund, mein Kind, mein Baby, mein alles» und als den «Bruder, den ich nie hatte».

Woran Maddox schliesslich gestorben ist, verraten die Geschwister nicht, doch ihren Beiträgen nach musste er eingeschläfert werden. Schon vor einigen Jahren trauerten die Geissens um Familienhund Dex, den Shania in ihrem neuen Post auch erwähnt. Der Briard, der nach einer Krebserkrankung und einer Amputation nur noch drei Beine hatte, war 2022 verstorben. Carmen Geiss (59) hatte die erschütternde Neuigkeit damals auf Instagram geteilt.