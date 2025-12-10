Jacques und Gabriella von Monaco werden am heutigen Mittwoch elf Jahre alt. Zur Feier des Tages veröffentlicht das Fürstenhaus neue Bilder der Kinder von Fürstin Charlène und Fürst Albert.

Im Palast von Monaco wird heute gefeiert – und zwar doppelt: Erbprinz Jacques und Prinzessin Gabriella werden 11 Jahre alt. Der offizielle Instagram-Gruss des Fürstenhauses löste sofort eine Welle der Begeisterung aus.

Zahlreiche Glückwünsche finden sich bereits unter dem Geburtstagspost des Palasts: «Zwei Sterne, die seit ihrer Geburt das Fürstentum erhellen. Möge ihr Tag schön und fröhlich sein und von Liebe umgeben», heisst es dort unter anderem. An anderer Stelle schwärmt ein Fan: «Sie sind beide wunderschön, alles Gute zum Geburtstag.» Die Nachwuchsroyals sind auf ihren Geburtstagsbildern mit Lächeln und in weissen Outfits zu sehen.

Auch auf der Weihnachtskarte zeigen sich die Zwillinge stilsicher

Die Zwillinge sorgten erst am vergangenen Wochenende für Begeisterung, als die Fürstenfamilie von Monaco ihre Weihnachtskarte veröffentlichte. Darauf posieren Charlène (47) und Fürst Albert II. (67) gemeinsam mit ihren Kindern in einem festlich geschmückten Raum vor einem Weihnachtsbaum mit blauen und braunen Kugeln und Kaminfeuer.

Prinzessin Gabriella präsentierte auf dem Bild ein zartrosa Kleid sowie silberne Riemchenschuhe, während ihre Mutter einen Arm um sie legt. Charlène trägt ein hochgeschlossenes, langärmliges Kleid in Grau auf dem Foto. Hinter den royalen Damen stehen Albert und Jacques im Partnerlook. Sie zeigen sich in blauen Anzügen mit hellen Hemden. Albert hat ebenfalls den Arm um den Nachwuchs gelegt.

Gabriella kam früher zur Welt

Fürst Albert II. von Monaco und die einstige südafrikanische Profi-Schwimmerin Charlène sind seit Juli 2011 verheiratet. Kennengelernt hatten sie sich elf Jahre zuvor bei einem Schwimmwettbewerb. Drei Jahre nach der Hochzeit begrüssten die beiden am 10. Dezember 2014 ihre Zwillinge. Um 17:04 Uhr kam Gabriella Thérèse Marie Grimaldi zur Welt, zwei Minuten später folgte Jacques Honoré Rainier Grimaldi. Aufgrund der Erbfolge in Monaco ist Jacques der Nachfolger seines Vaters.