Schlagerstar Mia Julia spricht über Sex mit Fans

Fynn Müller People-Redaktor

Wo Mia Julia (38) auftritt, ist Party angesagt. Seit 2012 bringt die deutsche Schlagersängerin die Ballermann-Clubs auf Mallorca zum Toben. Nach ihren Konzerten zieht sie sich nicht im Backstage zurück, sondern geht gemeinsam mit den Fans feiern.

Wie sehr es Mia Julia dabei mit ihren Fans krachen lässt, verriet sie im Youtube-Video von «Malleverrückt». «Die meistgestellte Frage meiner Community ist, ob ich manchmal was mit Fans habe», beginnt sie ihr Interview und erzählt von einer solchen Begegnung.

«Das muss 2016 oder 2017 gewesen sein. Ich sang auf der Bühne, schaute ins Publikum und sah einen gut aussehenden Mann auf dem Tisch tanzen.» Nach Julias Auftritt sei er mit seinen Freunden zu ihrer Autogrammstunde gekommen. «Wir haben ein Bild zusammen gemacht und ich habe ihm gesagt, er soll mich auf Instagram markieren.»

Als Julia zurück im Hotel war, sah sie die Markierung und schrieb den Fan an. «Ich habe ihn gefragt, was sie heute Abend noch machen. Wir haben uns dann nochmal an der Playa getroffen mit seiner Freundesgruppe.»

Mia Julia ist verheiratet

Der Fan sei mit seinen vier Kollegen unterwegs gewesen, Mia Julia kam zusammen mit ihrem Ehemann Peter Brückner (45). Die beiden sind seit 2009 verheiratet, führen allerdings eine offene Ehe. «Peter hat dann durch die Blume gesagt, dass wir monogam leben.»

Später ging Mia Julia mit der Freundesgruppe zu ihrem Hotel. Doch an der Rezeption wurde sie weggeschickt. «Keine Frauen haben sie gesagt. Ich glaube, die wussten genau, was wir vorhatten.» Also hat Mia Julia in einem anderen Hotel ein Zimmer gebucht und die fünf Jungs mit zu sich genommen.

Einige kritisieren Julias offenen Austausch mit ihren Fans. «Das scheint für viele skandalös zu sein. Ich habe das Gefühl, dass männliche Musiker das dürfen, wir Frauen aber nicht», so der Ballermann-Star.