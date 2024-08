Aerosmith wird nie wieder live spielen

1/5 Eine Ära geht zu Ende: Die Band Aerosmith mit Frontsänger Steven Tyler wird nicht auf die Bühne zurückkehren.

Christian Thiele People-Redaktor, Hollywood (USA)

Ein Statement von Aerosmith auf ihrer Instagramseite ist der absolute Albtraum für die Fans. Denn die Band kündigt an, dass sie nicht mehr länger auf Tournee gehen kann. Grund dafür ist der Stimmbandschaden von Sänger und Frontmann Steven Tyler (76) – der nicht mehr zu beheben ist.

Die Originalmitglieder Tyler, Joe Perry (73, Gitarre), Tom Hamilton (72, Bass) und Joey Kramer (74, Drums) hatten vor 54 Jahren die legendäre Rockband in Boston gegründet, der zweite Gitarrist Brad Whitford (72) stiess ein Jahr später hinzu. In ihrem Statement an die Fans schreiben die Musiker: «Es war 1970, als ein Funke der Inspiration zu Aerosmith wurde. Dank euch, unserer blauen Armee, hat der Funke Feuer gefangen und seit fünf Jahrzehnten hell gebrannt.»

Das ist keine Übertreibung. Keine amerikanische Hardrockband hat mehr Platten verkauft (150 Millionen weltweit) oder – mit zwölf Stück – mehr Multi-Platin-Alben erhalten. Dazu kamen 21 Top-40-Hits, neun Nr. 1 Chart-Hits, vier Grammy Awards und 2001 die Aufnahme in die Rock and Roll Hall of Fame.

«Mein Arzt hat mir verboten, zu singen»

Aerosmith hatten im letzten September ihre «Peace Out: The Farewell Tour»-Abschiedstournee unterbrechen müssen, weil sich Tyler eine Stimmbandverletzung zugezogen hatte. Dennoch war der 76-Jährige noch bester Dinge und informierte auf Social Media: «Mein Arzt hat mir verboten, für die nächsten 30 Tage zu singen. Meine Stimmbänder haben geblutet. Deshalb müssen wir unsere Tour-Daten ein wenig nach hinten verschieben, damit wir dann zurückkommen und euch die Performance schenken, die ihr verdient habt.»

Daraus wurde nichts mehr, wie die Band jetzt ihren Fans erklären muss: «Wie ihr wisst, ist Stevens Stimme ein Instrument wie kein zweites. Er hat seit Monaten unermüdlich daran gearbeitet, seine Stimme wieder so klingen zu lassen, wie vor der Verletzung. Und wir haben gesehen, wie er trotz des besten medizinischen Teams an seiner Seite gelitten hat.» Das traurige Fazit: «Es ist jetzt klar geworden, dass eine volle Heilung seiner Stimmbandverletzung nicht möglich ist. Wir haben deshalb die herzzerbrechende, schwierige, aber notwendige Entscheidung getroffen – als ein verschworener Haufen – uns vom Touren zurückzuziehen.»

Die Band endet ihre Nachricht mit: «Zum Ende noch einmal ein Dank an euch, die besten Fans auf dem Planeten Erde! Spielt unsere Musik laut, jetzt und immer!»

