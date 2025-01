Freudige Neuigkeiten aus Hollywood: «Herr der Ringe»-Star Elijah Wood hat still und heimlich Ja gesagt. Der 43-jährige Schauspieler gab seiner langjährigen Partnerin Mette-Marie Kongsved in einer intimen Zeremonie in Schweden das Jawort.

Intime Feier mit 80 Gästen am Silvesterabend

Elijah Wood, bekannt als Hobbit Frodo aus «Der Herr der Ringe», hat heimlich geheiratet. Wie «Bunte» berichtet, gab der 43-jährige Schauspieler in einem seltenen Podcast-Interview bekannt, dass er seiner langjährigen Partnerin Mette-Marie Kongsved das Jawort gegeben hat. Wood zeigte sich im Podcast «Inside You» ungewöhnlich offen. «Ich bin sehr dankbar für meine Familie, meine Kinder und meine Frau», verriet er im Gespräch mit Michael Rosenbaum. Diese Aussage löste sofort Spekulationen aus, die nun bestätigt wurden.

Laut einem Insider, der mit dem US-Portal «TMZ» sprach, fand die Hochzeit am Silvesterabend in Schweden statt. Es soll eine intime Feier mit nur 80 geladenen Gästen gewesen sein. Weitere Details zur Zeremonie sind bisher nicht bekannt. Die Liebesgeschichte von Elijah Wood und Mette-Marie Kongsved (33) begann 2017 bei den Dreharbeiten zum Film «Fremd in der Welt». Seit 2018 sind sie offiziell ein Paar. 2019 wurden sie Eltern eines Sohnes, drei Jahre später folgte eine Tochter.

Für Wood, der mit seiner Rolle als Frodo Beutlin in der «Herr der Ringe»-Trilogie 2001 weltberühmt wurde, ist es die erste Ehe. Nach seinem Durchbruch konnte er sich in Hollywood etablieren und war in Filmen wie «Vergiss mein nicht!» neben Jim Carrey (62) und in «Sin City» an der Seite von Bruce Willis (69) zu sehen.

Die Nachricht von Woods Hochzeit kommt für viele Fans überraschend, da der Schauspieler sein Privatleben bisher erfolgreich aus der Öffentlichkeit heraushalten konnte. Mit Erfolg: Über sein persönliches Leben ist nur wenig bekannt.