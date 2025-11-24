Reggae-Legende Jimmy Cliff (†81) ist tot

Der jamaikanische Sänger Jimmy Cliff ist tot. Er starb im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung.

Er war ein Pionier des Reggae und international berühmt

Der weltbekannte Reggae-Künstler Jimmy Cliff ist im Alter von 81 Jahren verstorben. Wie seine Frau auf Instagram mitteilt, erlag der jamaikanische Sänger den Folgen einer Lungenentzündung: «Mit tiefer Trauer teile ich mit, dass mein Mann, Jimmy Cliff, nach einem Krampfanfall und anschliessender Lungenentzündung von uns gegangen ist.»

Cliff, der mit Hits wie «Reggae Night», «I Can See Clearly Now» und «You Can Get It If You Really Want» internationale Berühmtheit erlangte, galt als einer der Pioniere des Reggae. Seine Musik trug massgeblich dazu bei, den jamaikanischen Sound weltweit zu verbreiten und zu etablieren.

Cliff war oft in der Schweiz

Cliff war in der Schweiz ein gerne gesehener Gast. Seinen ersten Auftritt hierzulande hatte er 1980 am Montreux Jazz Festival, 2019 trat er zuletzt in der Schweiz auf – er gab ein Konzert im Volkshaus Zürich.