Jay Leno mit blauem Auge und Gips nach 20-Meter-Sturz

Der ehemalige «Tonight Show»-Moderator Jay Leno erlitt bei einem Sturz schwere Prellungen und einen Handgelenkbruch. Trotz der Verletzungen trat der 74-Jährige nur Stunden später bei einer Show auf und zeigte sich beim Mittagessen in Los Angeles gut gelaunt.

Fans zweifeln Unfall an

1/5 Jay Leno erlitt schwere Prellungen im Gesicht und brach sich das linke Handgelenk. Foto: DUKAS

Auf einen Blick Jay Leno zeigt sich trotz schwerem Sturz in guter Verfassung

Leno erlitt Bluterguss im Gesicht und Handgelenksbruch bei Unfall

74-jähriger Komiker trat nur drei Stunden nach dem Vorfall auf Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Der US-amerikanische Comedian Jay Leno (74) liess sich von einem schweren Sturz am vergangenen Wochenende nicht aus der Bahn werfen. Der ehemalige «Tonight Show»-Moderator wurde gut gelaunt in Los Angeles gesichtet – trotz massivem Bluterguss im Gesicht und dem linken Handgelenk im Gipsverband. Die Verletzungen zog sich der Entertainer bei einem Unfall am Freitag vor einer Woche zu.

Der Vorfall ereignete sich, als Leno versuchte, eine Abkürzung von seinem Hotel zu einem Restaurant zu nehmen, wie er gegenüber TMZ erklärt. Anstatt den längeren Weg zu wählen, entschied er sich für einen steilen Abhang. «Ich dachte: ‹Der Hügel sieht nicht so steil aus. Er ist etwa 18 bis 21 Meter hoch. Mal sehen, ob ich den Hügel hinunterkomme.›»

Doch dieser Versuch endete mit einem Sturz. «Ich bin hingefallen. Bumm, bumm, bumm. Ich bin den Hügel hinuntergerollt, mit dem Kopf auf einen Stein geschlagen und habe mir das Auge verletzt», beschrieb Leno den Unfall. Neben dem geschwollenen Auge erlitt er einen Handgelenksbruch, verlor einen Fingernagel und zog sich schwere Prellungen zu.

Drei Stunden nach dem Unfall stand Leno auf der Bühne

Trotz dieser Verletzungen zeigte Leno Professionalität. Nur drei Stunden nach dem Vorfall trat er wie geplant im Palace Theater in Greensburg, Pennsylvania auf. «Es waren nur ein paar Stunden bis zur Show», erklärte er. «Es ist also keine grosse Sache, es ist okay!»

Dieser Unfall reiht sich in eine Serie von Missgeschicken ein, die Leno in den letzten zwei Jahren erlitten hat. Im November 2022 erlitt er schwere Verbrennungen bei einem Feuer in seiner Garage, und im Januar 2023 brach er sich bei einem Motorradunfall mehrere Knochen.

Fans zweifeln Unfall an

Einige Fans vom Comedian scheinen die unglückliche Aneinanderreihung von Unfällen aber nicht zu glauben. Auf Social Media ist gar die Rede von Mafia-Problemen des schwerreichen Entertainers. «Jay Leno, der eine halbe Milliarde US-Dollar schwer ist, ‹übernachtete in einem Hampton Inn und fiel einen Hügel hinunter›... Irgendetwas stimmt da nicht.», schreibt etwa ein User.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Jay Leno wurde also vor ein paar Jahren angezündet, wohnt in einem Hampton Inn, obwohl er Millionen Dollar schwer ist, hat eine Augenklappe, ein zerschrammtes Gesicht, ein gebrochenes Handgelenk und einen fehlenden Fingernagel. Und er will uns weis machen, dass er … einen Hügel hinuntergefallen ist???», pflichtet jemand anders bei.

Dieser Artikel wurde mit Unterstützung von «BliKI» für dich erstellt Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten. Blick befolgt beim Einsatz von KI strenge Regeln. So hat immer der Mensch das letzte Wort. Mehr Infos gibts hier. Blick benutzt künstliche Intelligenz als Helferin bei der Redaktionsarbeit, etwa beim Aufspüren verschiedener Quellen oder beim Erstellen von Zusammenfassungen von Texten. Blick befolgt beim Einsatz von KI strenge Regeln. So hat immer der Mensch das letzte Wort. Mehr Infos gibts hier. Mehr