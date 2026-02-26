Nach 20 Jahren Ehe sollen sich Pink und Carey Hart laut einem Insider erneut getrennt haben. Die Sängerin reagiert mit einem sarkastischen Post auf Instagram.

Das Paar hat zwei Kinder und trennte sich 2008, ein Jahr später folgte die Versöhnung

Nach 20 Jahren Ehe sollen sich Pink (46) und der ehemalige Motocross-Fahrer Carey Hart (50) getrennt haben, berichtete People.com. Doch die Sängerin reagiert umgehend auf Instagram. In dem Video spricht sie von «Fake News».

«Ich wurde gerade darauf aufmerksam gemacht, dass ich von meinem Mann getrennt bin. Das wusste ich nicht», so Pink. «Danke, dass Sie mich darauf aufmerksam gemacht haben. Ich habe mich gefragt, ob Sie das auch unseren Kindern sagen könnten? Mein 14-Jähriger und mein 9-Jähriger wissen ebenfalls nichts davon.»

Versöhnung im Jahr 2009

Pink und Hart lernten sich 2001 bei den Summer X Games in Philadelphia kennen, verlobten sich 2005 und gaben sich im Januar 2006 in Costa Rica das Jawort. Doch schon zwei Jahre später kam es zur Trennung. Trotz allem blieben die beiden in freundschaftlichem Kontakt.

Hart trat sogar in Pinks Musikvideo zu ihrem Hit «So What» auf, das von ihrer Scheidung inspiriert war. Im Frühjahr 2009 gab das Paar schliesslich seine Versöhnung bekannt. «Wir bauen wieder auf», sagte Hart damals zu People.com. «Manchmal muss man ein paar Schritte zurückgehen, um vorwärtszukommen.»

«Langfristige Beziehungen sind nicht einfach»

In den vergangenen Jahren hatten die beiden mehrmals öffentlich über die Herausforderungen ihrer Beziehung gesprochen. In einer Titelgeschichte für People im Jahr 2021 schilderte Pink ihre Sicht auf langjährige Partnerschaften: «Langfristige Beziehungen sind nicht einfach. Es ist viel leichter von einer Beziehung zur nächsten zu springen. Aber irgendwann muss man an sich selbst arbeiten. Man kann die andere Person nicht reparieren.»

Auf Instagram sagt Pink nun, dass sich die Medien lieber wichtigeren Themen widmen sollen. «Warum sprecht ihr nicht über institutionellen Rassismus oder Misogynie im Sport?» Oder die Blätter könnten darüber schreiben, dass sie zum frühesten möglichen Zeitpunkt für die Aufnahme in die Rock & Roll Hall of Fame nominiert worden sei.