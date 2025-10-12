Ian Watkins, verurteilter Sexualstraftäter und ehemaliger Sänger der Lostprophets, ist getötet worden. Seine Ex-Freundin hat sich nun zu Wort gemeldet.

Darum gehts Ian Watkins, verurteilter Kinderschänder, stirbt nach Angriff im Gefängnis

Ex-Freundin Joanne Mjadzelics äussert sich schockiert, aber nicht überrascht

Im Jahr 2013 wurde Ian Watkins (1977-2025) wegen des Missbrauchs von Kindern zu insgesamt 35 Jahren Haft verurteilt. Am Samstag ist der ehemalige Sänger der walisischen Band Lostprophets nach einem Angriff verstorben. Seine Ex-Freundin Joanne Mjadzelics hat sich nun zu Wort gemeldet.

«Das ist ein grosser Schock, aber ich bin überrascht, dass es nicht schon früher passiert ist. Ich habe immer auf diesen Anruf gewartet», erzählt Mjadzelics der britischen Zeitung «Daily Mail». Schon am ersten Tag im Gefängnis sei Watkins zur Zielscheibe geworden. Sie erklärte auch, dass sie sich vor einer Haftentlassung von Watkins gefürchtet habe. Sie habe immer Angst gehabt, dass er freikommen und sie aufspüren würde, erklärte Joanne Mjadzelics.

Sie half damals dabei, den Täter zu überführen und leide bis heute unter einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). «Der Mann, in den ich mich verliebt habe, hat nie existiert. Er hat mich manipuliert, und der Mann, der heute im Gefängnis gestorben ist, war mir fremd. Ich habe ihn nie geliebt, er hat nur eine Rolle gespielt», sagt sie.

Offenbar zwei Männer in Tötung verwickelt

Der wegen Kindesmissbrauchs verurteilte Sexualstraftäter Watkins war am 11. Oktober im Gefängnis angegriffen und dabei tödlich verletzt worden, wie die britische BBC unter Berufung auf Quellen aus der Haftanstalt HMP Wakefield berichtet. Watkins war im Jahr 2013 wegen Kindesmissbrauchs zu einer Haftstrafe von 29 Jahren – und zusätzlich sechs Jahren auf Bewährung – verurteilt worden.

In einem Statement teilte die West Yorkshire Police mit, dass Ermittlungen wegen Mordes in dem Gefängnis nach dem Tod eines Mannes am Samstag eingeleitet wurden. Ein 48-Jähriger sei mit schweren Verletzungen aufgefunden worden und noch vor Ort verstorben. Zwei Männer im Alter von 25 und 43 Jahren befänden sich wegen Mordverdachts in Gewahrsam. Schon im Sommer 2023 wurde von einem Angriff auf Watkins berichtet, bei dem er jedoch keine lebensbedrohlichen Verletzungen erlitt.

Band löste sich nach Skandal auf

Die Rockband Lostprophets wurde 1997 in Pontypridd, Wales, von Sänger Ian Watkins, den Gitarristen Mike Lewis und Lee Gaze sowie Schlagzeuger Mike Chiplin gegründet. Bis Mitte der 2000er-Jahre feierten die Waliser grossen Erfolg, besonders in Grossbritannien. Zu ihren bekanntesten Hits gehört «Last Train Home».

Die Band löste sich 2013 nach dem Missbrauchsskandal um Sänger Ian Watkins auf. Die übrigen Bandmitglieder distanzierten sich öffentlich von seinen Taten und erklärten, sie hätten nichts davon gewusst.