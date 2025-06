Die französische Schauspielerin Vanessa Paradis dreht derzeit im Wallis für den Film «J'oublierais ton nom». Unter der Regie von Yann Gonzalez spielt sie eine Lehrerin mit nächtlichem Doppelleben in einer französisch-schweizerischen Koproduktion.

1/5 Vanessa Paradis steht derzeit für Dreharbeiten im Wallis vor der Kamera. Foto: IMAGO/ABACAPRESS

Darum gehts Vanessa Paradis dreht Film im Wallis. Sie spielt Lehrerin mit nächtlichem Doppelleben

Französisch-schweizerische Koproduktion mit Titel «J'oublierais ton nom» wird gedreht

Dreharbeiten finden während sechs Nächten an mehreren Orten im Wallis statt

Der französische Filmstar Vanessa Paradis (52) ist seit letzter Woche für Dreharbeiten an einem Film im Wallis. Sie spielt Irène, die Heldin des dritten Spielfilms des Regisseurs Yann Gonzalez.

Die Dreharbeiten für die französisch-schweizerische Koproduktion mit dem Titel «J'oublierais ton nom» («Ich würde deinen Namen vergessen») finden während sechs Nächten an mehreren Orten des Wallis statt, so die Walliser Filmkommission in einer Pressemitteilung.

Darunter befinden sich auch Visp und Turtmann. Die schweizerischen und französischen technischen Teams «arbeiten eng mit den lokalen Behörden zusammen», heisst es weiter.

Mit Johnny Depp hat sie zwei Kinder

Vanessa Paradis spielt eine Frau, die tagsüber Lehrerin in einem kleinen Bergdorf ist. Nachts verführt sie Männer, die sie nie wieder sieht, bis sie eines Tages den Weg von Terence kreuzt, eines jungen Ausreissers, in den sich Irène unsterblich verliebt. Sie weiss noch nicht, dass diese Leidenschaft sie an den Rand einer fantastischen und beunruhigenden Welt führen wird.

Vanessa Paradis wurde als Sängerin bekannt und war eine Zeit lang mit dem US-Schauspieler Johnny Depp (61) liiert. Mit ihm hat sie zwei Kinder, darunter Lily-Rose Depp (26), die ebenfalls als Schauspielerin tätig ist.