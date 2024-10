Kurz zusammengefasst Zoe Scarlett heiratet Thomas Schilter in den USA

Sie verliebten sich vor drei Jahren bei einem Oldtimer-Treffen

Zoe verliess Basel und zog in die Innerschweiz

2016 gehörte sie zur Top 10 der weltbesten Pin-ups

2016 gehörte sie zur Top 10 der weltbesten Pin-ups

Heute ist sie Unternehmerin und ausgebildete psychologische Face Readerin

Zoe Scarlett und ihre grosse Liebe Thomas Schilter haben auf ihrer USA-Tour am 28. August geheiratet. Hier posieren sie im Valley of Fire in Nevada, in der Nähe von Las Vegas. Foto: zVg 1/6

Flavia Schlittler Royal- und People-Expertin

Die Basler Pin-up-Ikone Zoe Scarlett (39) hat ihren Traummann geheiratet, den Oldtimer-Restaurator Thomas Schilter (43). Nur die wenigsten waren eingeweiht, bis Scarlett die Bombe nun über Facebook platzen liess: «Wir wollen da noch etwas mit euch teilen! Als wir kürzlich in die USA geflogen sind, haben wir uns am 24. August das Jawort gegeben.»

Blick hat Scarlett vor 18 Jahren medial bekannt gemacht, als in einem Wettbewerb «die schönste Nachbarin» der Schweiz gesucht wurde. Viel ist bei ihr in der Zwischenzeit passiert, wie sie Blick gegenüber exklusiv erzählt. «Ich war mit Papi in meinem 1955er Chevy unterwegs. Bei einer US-Oldtimer-Fachstelle in Steinen SZ machten wir einen Zwischenstopp. Thomas öffnete mir die Tür. Ich sah ihn an und dachte: Was für ein Mann! In diesem Moment sprühten bei mir irgendwie schon die Funken.»

Für die Liebe von Basel in die Innerschweiz

Das war vor genau drei Jahren. Beide hätten damals nicht gewusst, dass sie einen ähnlichen Freundeskreis haben und er oft Gast an den Car-Treffs- und Festivals war, die sie organisierte. «Vergangenes Jahr verabredeten wir uns zum Pizzaessen. Der Abend war so magisch, dass wir beide insgeheim spürten: Das ist der Mensch, mit dem wir alt werden wollen. ‹Lieber spät als nie› trifft wohl perfekt auf uns zu. Wir sind ja beide bereits um die 40.» Nach wenigen Monaten zogen sie zusammen. «Ich habe Basel verlassen und mein Glück bei meinem besten Freund, Lebenspartner und jetzt meinem Mann in der Innerschweiz gefunden.»

Zoe Scarlett, die nun den Nachnamen Schilter trägt, hat sich beruflich komplett gewandelt. Noch 2016 gehörte die Rock-'n'-Roll-Liebhaberin als einzige Europäerin zu den Top 10 der weltbesten Pin-ups, feierte in dem Jahr ihr zehntes Bühnenjubiläum. Mittlerweile sind Federboa, Kostüme und der Lockenstab im Schrank verstaut. Zoe Scarlett organisiert seit Jahren Tourneen, TV-Produktionen und Festivals für bis zu 5000 Besucherinnen und Besucher. «Das alles mache ich leidenschaftlich gern. Ich bin dankbar für die wertvollen Erfahrungen, die ich als internationales Showgirl in den verschiedensten Bereichen und Branchen sammeln konnte.»

Heute ist Zoe Scarlett Unternehmerin, Verlegerin und ausgebildete psychologische Face Readerin, sprich Profilerin. «Mein Herz schlägt für Lösungen und Möglichkeiten. Also bringe ich Verständnis, Leichtigkeit, Struktur, Organisation, Klarheit zu Menschen und Unternehmen mit dem Ziel, erfolgreicher und sichtbarer zu werden.» Als Profilerin «erkenne ich aufgrund von Gesichtsmerkmalen viel über die Persönlichkeit, Denkweise und Entscheidungsfreude», so Zoe Scarlett, die das auch in ihrem Buch «Sichtbar im Gesicht» beschreibt. Bei ihrem Mann sieht sie, dass «er gut, sogar sehr gut ist, also für mich der Beste».