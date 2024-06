Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/5 Kevin Costner sprach über die Scheidung von Christine Baumgartner und beschrieb sie als einen «niederschmetternden Moment».

Livia Fietz Praktikantin People

Bis der Tod euch scheidet: Bei der Hochzeit wird traditionellerweise die romantische Vorstellung der ewigen Liebe beschworen. Die Realität sieht dann oft anders aus – und es kommt bereits zu Lebzeiten zur Scheidung. So auch bei Kevin Costner (69): Der Hollywood-Schauspieler und seine Frau Christine Baumgartner haben sich im Februar nach 18 Jahren scheiden lassen. In einem Interview mit CBS Mornings erzählte Costner nun, dass der Vollzug der Scheidung nach einem neunmonatigen Gerichtsstreit für ihn ein «niederschmetternder Moment» gewesen sei. «Es war gewaltig. Es tat weh», sagte der Oscargewinner («Der mit dem Wolf tanzt»). «Aber ich gehe weiter. Ich habe keine andere Wahl. Meine Kinder sehen mich an, also kann ich nicht wie ein Gänseblümchen verwelken. Ich muss weitermachen. Ich muss weiterhin der sein, der ich bin, und ein besonderes Auge darauf haben, wer sie sind.»

Scheidung wegen «unüberbrückbarer Differenzen»

Costner war am Boden zerstört, als seine Frau am 1. Mai 2023 die Scheidung wegen «unüberbrückbarer Differenzen» einreichte. Laut US-Medien einigte sich das Paar einige Monate später im September auf eine Vergleichsvereinbarung. Damals sagte Costner gegenüber Fox News Digital, dass es im Scheidungskampf keinen Gewinner gebe: «Es ist diese grosse, verrückte Sache, die man Leben nennt, und wie schnell es sich entwirrt. In der einen Minute hat man das Gefühl, die Welt zu beherrschen, und dann merkt man, wie … verletzlich man ist.»

Wieso es erst jetzt zur Scheidung kam? In Kalifornien gibt es nach dem Einreichen der Scheidung eine obligatorische sechsmonatige Wartezeit, bis diese abgeschlossen werden kann.

Christine «ist eine unglaubliche Mutter»

Auf die Frage, wie es mit der Erziehung der gemeinsamen Kinder weitergehe, äusserte sich Costner zuversichtlich. «Christine ist eine unglaubliche Mutter», sagte er zu Fox News. «Wir werden es herausfinden. Wir müssen uns im Moment nur irgendwie erholen.» Was feststeht: Costner ist für die Gesundheitsversorgung sowie das Schulgeld für die Privatschule und für die ausserschulischen Aktivitäten der Kinder verantwortlich.

In «Horizon: Eine amerikanische Saga» findet Costner Ablenkung und nutzt die Gelegenheit, Zeit mit seinem Sohn Hayes (15) zu verbringen, der ebenfalls in der Serie mitspielt. Hinsichtlich neuer Liebesbeziehungen gibt es keine Neuigkeiten. Gerüchte über eine angebliche Romanze mit Sängerin Jewel (50) hat Costner kürzlich dementiert.