Erschienen 1974
Mit «Mandy» hatte Manilow seinen ersten Welthit

Mit 82 Jahren erhält Barry Manilow eine erschütternde Diagnose: Lungenkrebs. Der «Mandy»-Sänger muss sich einer Operation unterziehen und verschiebt deshalb seine Konzerte im Januar.
Publiziert: 07:40 Uhr
