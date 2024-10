Das Erbe von Richard Lugner wurde am Montag beim Notar besprochen. Witwe Simone Lugner verrät, wie sie den Termin erlebte, und offenbart, dass nicht alle Lugner-Kinder beim Termin anwesend waren.

Simone Lugner trauert um ihren verstorbenen Mann. Foto: IMAGO/SEPA.Media 1/6

Am Montag ging die Nachlassangelegenheit der Familie Lugner in die nächste Runde. Ein Termin beim Notar stand an, um die Erbschaft von Richard Lugner (†91) zu klären und das Testament zu eröffnen. Laut «Forbes» hinterlässt Richard «Mörtel» Lugner ein Vermögen von rund 75 Millionen Franken sowie einen Schuldenberg von 36 Millionen Franken.

Nach dem Notartermin erreichte der «Kurier» Witwe Simone Lugner (42), die sich zugeknöpft gab: «Ich darf eigentlich gar nichts sagen. Aber mir geht es auf jeden Fall besser als vorher. Davor war ich schon sehr nervös, weil ich nicht gewusst habe, was sein wird».

Die Witwe, die Lugner erst im Juni 2024 – zwei Monate vor seinem Tod – heiratete, gibt zu: «Viel von dem, was die Anwälte gesprochen haben, hab ich auch nicht verstanden. Sie haben Wörter benutzt, die kenne ich gar nicht.»

Neben ihr sind im letzten Willen des Baulöwen die Kinder des Verstorbenen festgehalten: Tochter Jacqueline (30), die Söhne Alexander (61) und Andreas (57) sowie die uneheliche Tochter Nadin Cutter (39).

Wegen Schulden Erbe nur bedingt angetreten

Beim Notartermin wurde jedoch nichts entschieden. «Es war ein Erbantrittstermin, weil zuerst das Erbe angetreten werden muss, damit überhaupt weiter etwas passiert. Wir wissen halt trotzdem nichts, weil alles erst einmal geschätzt werden muss», erklärte Simone Lugner.

Das Erbe wurde bedingt angetreten, was bedeutet, dass eventuelle Schulden nicht übernommen werden. Simone wollte nicht genau sagen, wer beim Termin anwesend war.

Nicht alle Kinder Lugners waren dabei

Sie bestätigte jedoch, dass Sohn Andreas und die uneheliche Tochter Nadin Cutter (lebt in den USA) nicht vor Ort waren. Sohn Alexander hingegen war dort. Über den Verbleib von Tochter Jacqueline wollte Simone keine Auskunft geben. Mit ihr ist die Witwe zerstritten, weil diese die Witwe kurz nach Lugners Tod aus dessen Firma ausschloss. Medienberichten zufolge habe Jacqueline nicht teilgenommen, sondern nur ihren Anwalt geschickt.

Auch über die Zukunft der Villa in Döbling herrscht Unklarheit. Simone Lugner hat dort theoretisch das Wohnrecht, muss aber die hohen Erhaltungskosten selbst tragen. Die Erbaufteilung dürfte sich über Monate hinziehen.