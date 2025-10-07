Seit fast 25 Jahren schrieb Franz Josef Wagner als Chefkolumnist für den Axel-Springer-Verlag und war in dieser Funktion die kritische bis giftige Stimme der Zeitung «Bild». Nun ist der Journalist im Alter von 82 Jahren verstorben.

Darum gehts Franz Josef Wagner, ehemaliger Chefredaktor der Berlinger Tageszeitung «BZ», ist verstorben

Begann als Reporter bei «Bild», später Chefredaktor der «Bunte»

Lucien Esseiva Teamlead People-Desk

«In tiefer Trauer teilen wir mit, dass Franz Josef Wagner, ehemaliger Chefredakteur der ‹BZ› und seit fast 25 Jahren Autor der täglichen Kolumne ‹Post von Wagner› in ‹Bild›, verstorben ist. Mit ihm verliert Axel Springer einen seiner kreativsten Köpfe und einen einzigartigen Schreiber. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und bei seinen Freunden», schreibt die Zeitung «Bild» am Dienstag, 7. Oktober 2025. Franz Josef Wagner wurde 82 Jahre alt, er hinterlässt eine Ehefrau und eine Tochter.

Franz Josef Wagner legte eine steile Karriere hin. Er besuchte eine Klosterschule, bestand aber das Abitur nicht und verliess die Schule ohne Abschluss. Bevor er in den Journalismus einstieg, hielt er sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser. Unter anderem arbeitete Wagner in der Flaschenrückgabe bei der Migros in Genf.

Wegen böser Schlagzeile verlor er seinen Job

In den 1960er-Jahren wurde Franz Josef Wagner Reporter bei «Bild» in München, später war er Chefreporter in Hamburg und arbeitete als Kriegsberichterstatter. 1988 wechselte er den Verlag und war für den Hubert-Burda-Verlag in München tätig. Er schrieb dort für die Zeitschrift «Bunte», deren Chefredaktor er sechs Jahre lang war. 1990 wurde er Chefredaktor der Berliner Tageszeitung «BZ», verlor aber zwei Jahre Zeit später seinen Job, als er die Schwimmerin Franziska van Almsick (47) in einem Artikel als «Franzi van Speck» betitelte.

Seit Anfang 2001 war Franz Josef Wagner Chefkolumnist beim Springer-Verlag. Diese Position hatte der damalige «Bild»-Chefredaktor Kai Diekmann (61) extra für ihn geschaffen.