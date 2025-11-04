Rapper Young Bleed ist tot.

Der Rapper Young Bleed ist tot. Er wurde 51 Jahre alt. Young Bleed starb an den Komplikationen eines Hirn-Aneurysmas, wie der «Mirror» unter anderem schreibt. Glenn Clifton Jr., wie der Rapper mit bürgerlichem Namen hiess, starb bereits am Samstag, 1. November. Tage zuvor brach er zusammen und wurde ins SPital gebracht.

Young Bleed, der aus Baton Rouge, Louisiana stammte, begann bereits mit neun Jahren zu rappen. Sein Debütalbum erreichte Gold-Status und die Top 10 der US-Charts. Bekannt wurde er unter anderem durch den Song «How Ya Do Dat» aus dem Soundtrack des Films «I'm Bout It» von 1997.

«Mein Vater hat seine Flügel bekommen»

Ty'Gee Ramon Clifton, der Sohn von Young Bleed, bestätigte den Tod in einem emotionalen Instagram-Video den Tod seines Vaters: «Am 1. November hat mein Vater seine Flügel bekommen. Das ist ein schwieriges Thema für mich. Aber ich möchte einige falsche Darstellungen richtigstellen.»

Er fügte hinzu: «Ich weiss, dass viele Menschen als weltweite Legende um ihn besorgt waren und nicht sicher waren, was sie gehört haben. Als sein ältestes Kind bestätige ich, dass er verstorben ist.»

Ty'Gee erklärte, sein 51-jähriger Vater habe keine ernsthaften gesundheitlichen Probleme gehabt, lediglich Bluthochdruck. Nach dem Zusammenbruch sei er an den Folgen der Hirnblutung gestorben.

In den sozialen Medien gab es zahlreiche Beileidsbekundungen von Fans. «Ruhe in Frieden Young Bleed, danke für alles», schrieb ein Nutzer. Ein anderer wandte sich an den Sohn: «Tut mir leid, das von deinem Vater zu hören. Er war definitiv eine Legende. Jetzt musst du die Fackel weitertragen.»

Young Bleed wurde in den 1990er Jahren berühmt

Young Bleed startete seine Karriere in den 90er Jahren bei No Limit Records. Bekannt wurde er durch die Zusammenarbeit mit C-Loc für den Song «How Ya Do Dat», der von Master P geremixt wurde. Später unterschrieb er bei Master P, bevor er wieder Soloalben veröffentlichte. 2010 gründete er sein eigenes Label Trap Door Entertainment.