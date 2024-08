1/2 Ángel Salazar ist am Sonntag, 11. August, im Alter von 68 Jahren verstorben. Wie seine Sprecherin mitteilt, habe der Schauspieler an Herzproblemen geglitten. Die genau Todesursache ist noch nicht bekannt.

SpotOn Die People-Agentur

Ángel Salazar ist tot. Der unter anderem aus «Scarface» bekannte Schauspieler starb am 11. August mit 68 Jahren. Seine Sprecherin und gute Freundin Ann Wingsong bestätigte seinen Tod gegenüber der US-Promiseite «TMZ». Ángel Salazar sei demnach im Haus eines Freundes in Brooklyn im Schlaf gestorben. Der Freund habe den kubanisch-amerikanischen Darsteller am Morgen tot im Bett gefunden. Eine Todesursache sei noch nicht bekannt, Wingsong teilte aber mit, dass Salazar an Herzproblemen gelitten habe.

Sein Filmdebüt feierte Ángel Salazar 1979 mit einer kleinen Rolle in dem Gangsterfilm «Boulevard Nights». Seine berühmteste Rolle spielte er vier Jahre später in einem Klassiker dieses Genres. An der Seite von Al Pacino (84) gehörte Salazar zur Besetzung von «Scarface» (1983). Er spielte Chi Chi, einen der treuen Schergen des von Pacinos verkörperten Exilkubaners und Gangsters Tony Montana alias Scarface.

Stand-up-Komiker und Gangsterfilm-Spezialist

1988 stand Ángel Salazar mit einem weiteren Superstar vor der Kamera: Tom Hanks (68). In der Komödie «Punchline – Der Knalleffekt» spielte Hanks einen Stand-up-Comedian. Ein Milieu, das Salazar bestens vertraut war. Neben seiner Karriere als Schauspieler trat er auch als Komiker auf.

Sein hauptsächliches Betätigungsfeld blieben aber Gangsterfilme. 1993 feierte er vor der Kamera ein Wiedersehen mit Al Pacino. Sie spielten zusammen in «Carlito's Way», inszeniert von «Scarface»-Regisseur Brian De Palma (83).

In den letzten Jahrzehnten wirkte Ángel Salazar in etlichen kleinen Filmen mit, meistens Horror- oder – natürlich – Gangsterfilme. Bekannte Titel finden sich darunter aber nicht. Seinen letzten Film drehte er dieses Jahr ab.