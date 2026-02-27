Hollywood-Star Noah Schnapp, bekannt aus «Stranger Things», geniesst mit seiner Zwillingsschwester die Winterlandschaft von Verbier. Fotos ihres Aufenthalts in der Schweiz teilte der Schauspieler auf Instagram.

Noah Schnapp besucht mit Schwester den Ferienort Verbier im Wallis

Instagram-Post zeigt «Stranger Things»-Star unter strahlendem Himmel der Alpen

Laszlo Schneider Teamlead People-Desk

Noah Schnapp (21) ist einer der bekanntesten Serienhelden, die meisten kennen ihn als fiktive Person Will Byers aus der Erfolgsserie «Stranger Things». Zwischen 2016 und 2025 war er in insgesamt 39 Folgen zu sehen.

Um etwas Abstand vom Rummel in Hollywood zu bekommen, macht Schnapp jetzt Ferien in der Schweiz. Der Schauspieler besucht mit seiner Zwillingsschwester das malerische Verbier im Wallis – und liess seine fast 27 Millionen Fans auf Instagram daran teilhaben.

«Twins in Switz», schreibt er zu einem Foto, das ihn und seine Schwester unter dem strahlenden Himmel des Wallis zeigt. Er ist nicht der Einzige, der den Alpenkanton ins Herz geschlossen hat.

Auch andere Topstars lieben das Wallis

Die US-amerikanische Schauspielerin Julia Garner (32), bekannt aus der erfolgreichen Netflix-Serie «Inventing Anna», feierte sogar Neujahr in Zermatt. Sie und ihr Mann Mark Foster (41) teilten am 1. Januar 2025 herzige Schnappschüsse aus ihren Ferien in der Schweiz – mit dem Matterhorn im Hintergrund, natürlich.

Auch Schweizer Stars mögens im Wallis – allen voran Luca (31) und Christina Hänni (36). Sie sind ein perfektes Beispiel dafür, dass in Zermatt nicht nur der Wintersport, sondern auch die Liebe zelebriert wird, sind die Hännis. Vor knapp vier Jahren ist der Berner Sänger vor der Tänzerin auf die Knie gegangen und hat um ihre Hand angehalten. Bei der traumhaften Kulisse des Antrags dürfte ihr das Ja leicht über die Lippen gerutscht sein.