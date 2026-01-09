Schauspielerin Jodie Foster überlebt Löwen-Angriff

Jodie Foster erinnert sich an das «Beängstigendste, was mir jemals bei Dreharbeiten passiert ist». Ein Löwe packte sie am Set mit dem Maul und schüttelte sie durch. So kam sie davon – und so wehrte sie den nächsten Angriff ab.

Darum gehts Jodie Foster (63) erinnert sich an Löwenangriff bei Dreharbeiten 1972

Der Löwe biss sie in die Hüfte und hinterliess Narben

Foster war damals 8 oder 9 Jahre alt beim Filmdebüt

Seit frühester Kindheit steht Jodie Foster (63) vor der Kamera. Die lange Karriere hat dabei Spuren hinterlassen. So griff sie bei Dreharbeiten einmal ein Löwe an. In einem Interview mit «W Magazine» erinnerte sich die Hollywood-Legende einmal mehr an den offenbar traumatisierenden Vorfall, von dem sie Narben davontrug. Sie war damals achteinhalb oder neun Jahre alt, sagte sie.

Der Löwe habe sie während einer Drehpause mit seinem Maul gepackt. «Der Löwe hob mich hoch, schüttelte mich durch, bewegte mich horizontal und liess mich dann fallen», erzählte Jodie Foster.

Von der Beissattacke zeugen «zwei perfekte Löcher auf der einen Seite und zwei perfekte Löcher auf der anderen Seite» ihrer Hüfte. Als sie im Laufe der Jahre wuchs, haben sich die Narben verändert. «Sie wandern irgendwie einfach herum», sagte Jodie Foster lachend in dem Videointerview.

Kamerateam lief weg

Ganz genau könne sie sich nicht an den Vorfall erinnern, schliesslich habe sie unter Schock gestanden, erzählte Foster. An was sie sich noch erinnert: «Ich sah, wie seine Mähne nach vorne kam. Er schob mich auf die Seite und schüttelte mich durch, und als er mich wieder zurück und in Richtung des gesamten Kamerateams drehte, sah ich, wie das gesamte Kamerateam weglief.» Dann habe der Tiertrainer eingegriffen, jedenfalls liess das Raubtier sie los.

Jodie Foster bezeichnete das Erlebnis als das «Beängstigendste, was mir jemals bei Dreharbeiten passiert ist». Obwohl sie gar keine Zeit gehabt habe, Angst zu entwickeln.

So lief Fosters Wiedersehen mit dem Löwen

Nach einem Aufenthalt im Krankenhaus kehrte Jodie Foster ans Set zurück. Sie musste mit demselben Löwen weiterarbeiten. Doch diesmal nahm die Jungdarstellerin einen Hahn mit. Als der Löwe sich ihr zuwandte, warf sie ihm das Federvieh hin und rannte weg. «Ich glaube, das war wahrscheinlich der beängstigendere Moment», sagte sie über das Wiedersehen mit der Grosskatze.

Der Angriff passierte beim Dreh zu «Flucht in die Wildnis» von 1972. Nach einer Reihe von Auftritten im TV feierte Jodie Foster mit dem Jugendabenteuer ihr Kinodebüt. In der Disney-Produktion spielte sie ein Mädchen, das mit seinem besten Freund und dem Löwen dessen Grossvaters in die Berge flieht. An ihrer Seite trat ein weiterer späterer Weltstar auf: der junge Michael Douglas (81).