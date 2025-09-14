Das wurde aus dem Kinderstar Heintje

Der einstige Kinderstar wurde von der Gattin betrogen, ein Sohn war drogensüchtig. Heute plagen Heintje gesundheitliche Probleme.

1/5 Der Niederländer Heintje gehörte zu den grössten Kinderstars seiner Zeit. Foto: RDB

Darum gehts Heintje: Berühmter Kinderstar mit bewegtem Leben und gesundheitlichen Herausforderungen

Liebes- und Familiendrama: Scheidung nach 33 Jahren, Sohn kämpfte mit Drogenproblemen

Gesundheitliche Probleme: Täglich 12 Tabletten, nur 30 Prozent Hörvermögen im rechten Ohr Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Markus Reich, Glückspost

Er war der wohl berühmteste Kinderstar in Deutschland und der Schweiz, sein Lied «Mama» ist bis heute unvergessen. Der Niederländer Heintje alias Hein Simons (70) verkaufte Millionen von Tonträgern, verdiente viel Geld und hatte in kurzer Zeit ausgesorgt.

So erfolgreich er im Beruf war, so viel Pech hatte er in der Liebe. Mit 26 heiratete der Sänger Doris Uhl (62) und war überzeugt, die Richtige gefunden zu haben. Er träumte davon, mit ihr 150 Jahre alt zu werden. Doch selbst die drei Kinder Pascal (43), Gina (36) und Hendrik (33), mit denen er auf einem Reiterhof in Belgien lebte, konnten nicht verhindern, dass die Ehe nach 33 Jahren zerbrach. Nachdem Doris ihn mit einem anderen Mann betrogen hatte, folgte 2014 die Scheidung. Nach einer kurzen gescheiterten Beziehung geht Hein Simons seither offiziell als Single durchs Leben. Wieder mit einer Frau unter einem Dach zu leben oder gar vor den Traualtar zu treten, kommt für ihn nicht mehr infrage.

Mehr in der «GlücksPost» Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo! Dieser Artikel wurde erstmals in der «GlücksPost» veröffentlicht. Mehr aus der Welt der Schweizer Prominenz, Royals und Sportstars erfährst du immer donnerstags in unserem Heft: zum Abo!

Sohn kämpfte mit Drogenproblemen

Doch neben dem Liebes- hat Simons auch ein Drogendrama um seinen Sohn zu verkraften. Er fürchtete, Pascal für immer zu verlieren. Denn schon in jungen Jahren rutschte dieser in die Drogenszene. «Ich dachte, bei uns auf dem Dorf passiert so etwas nicht», erzählt Simons. Doch er hatte sich getäuscht. Bald folgten auf Joints härtere Substanzen – bis Pascal am Tiefpunkt endlich die Hilfe eines Therapeuten annahm und die Sucht besiegte.

Zuletzt stand der einstige Kinderstar mit gesundheitlichen Problemen in den Schlagzeilen. Er lebt mit einer Herzschwäche und hat vor einigen Jahren eine lebensgefährliche Lungenembolie überstanden. Deshalb nimmt er täglich zwölf Tabletten, darunter Blutverdünner. Hinzu kamen vor kurzem schwere Hörprobleme. «Auf dem linken Ohr höre ich nur noch 70 Prozent, auf dem rechten gar nur 30 Prozent.» Deswegen habe er in letzter Zeit alle Auftritte abgesagt. Seither ist die Angst, nie mehr auf einer Bühne stehen zu können, sein ständiger Begleiter. «Ich möchte doch leben! Ich nehme das Leben, wie es kommt.»

Der vierfache Opa will unbedingt alt werden. «Wenn es geht, 100. Ich möchte allerdings auch noch vieles selbst machen und bestimmen. Wenn das nicht gegeben ist, sterbe ich auch mit 99».